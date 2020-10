L'Uni derrota el Sepsi romanès i jugarà l'Eurolliga per tercer cop en la seva història

El Sepsi volia jugar l'Eurolliga. Les romaneses dominen la lliga del seu país i, en els últims anys, s'han convertit en un equip habitual de l'Eurocup. La pandèmia havia convertit el bitllet a l'Eurolliga entre elles i l'Spar Girona a Turquia. Una eliminatòria a partit únic que, mentre l'Uni la preparava competint a la lliga contra rivals com el València, el Sepsi ho feia sense jugar en la seva i fitxant una jugadora, la nord-americana Rebekah Gardner, només per jugar el partit d'ahir. I Gardner va complir, 24 punts. De fet, entre ella, la seva compatriota Tobin i l'eslovaca Ruzickova van fer 51 dels 54 punts de les romaneses. Una hiperactivitat que va permetre al Sepsi aguantar les envestides de l'Uni fins ben entrat el tercer quart, cada cop que les gironines marxaven en el marcador tornava a aparèixer Gardner. Però, a poc a poc, el bàsquet més coral de l'equip entrenat per Èric Surís i, entre el final del tercer i l'inici de l'últim, l'encert de dues jugadores amb tant ofici com Vasic i Eldebrink o la sempre discreta eficàcia d'Elonu van deixar el Sepsi sense més arguments per seguir lluitant. Al final, 76-54.