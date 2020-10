El Grup Iris fa una crida a la participació a la cinquena Cursa de la Dona de Figueres

La cinquena edició de la solidària Cursa de la Dona de Figueres, organitzada pel Grup Iris, se celebrarà el proper 8 de novembre en format virtual. Aquest dimarts s'han superat les 1.200 inscripcions i l'organització està doblant esforços per poder incrementar unes inscripcions, els beneficis de les quals van íntegrament dedicats a obtenir recursos per treballar per les persones afectades de càncer de mama i els seus familiars, abans del dia assenyalat.



La Cursa de la Dona de Figueres ja ha començat a inundar els carrers de la ciutat de color rosa. La situació actual i la pandèmia han evitat mantenir el format de les quatre edicions anteriors, obligant el Grup Iris a reinventar-se per mantenir la qualitat i el servei que donen des de fa uns anys a les persones afectades i els seus familiars. I és que tot i les dificultats, l'organització ha adaptat la prova inclusiva al format digital, on el més important és mantenir la solidaritat de la gent per a la causa.



"Ens encantaria que durant el proper diumenge dia 8 de novembre us poseu la nostra Covid-samarreta, especial i commemorativa d'aquest any tan diferent per tothom" expliquen les organitzadores. "Es tracta de tenyir-ho tot de rosa com cada any i, si us ve de gust, aprofitar i fer-vos una foto, a qualsevol hora, durant el diumenge dia 8 de novembre, de 10 a 20h, amb el benentès i desig de que la prudència i la responsabilitat de les persones participants davant la normativa sanitària prevaldrà per sobre de tot i, com a exemple, en qualsevol dels següents moments: Posant-vos-la simbòlicament fent algun tipus d'exercici des de casa; Utilitzant-la aquest dia si normalment es té costum de fer exercici a l'exterior; Ballant a les sessions on line de ball programades amb Dance Me i de zumba amb Natàlia i Iolanda Zumba o a qualsevol de les altres activitats que estem programant on line durant el dia 8 de novembre" han explicat.







Recollida de samarretes

El Grup Iris ha confirmat que es podran recollir samarretes i fer noves inscripcions el 31 d'octubre i el 4, 5 i 6 de novembre (de 10 del matí a 8 del vespre), i el 7 de novembre (de 10 del matí a 1 del migdia)s. Les inscripcions per a la cinquena edició de la Cursa de la Dona de Figueres es poden fer a través de lao presencialment a laun bon grapat de persones afectades de càncer de mama sortiran beneficiades. "Recordeu que amb els vostres granets de sorra contribuiu fortament en tot el motor de Grup Iris, fent donatius a la investigació del Càncer i a les teràpies que moltes persones necessiten per tenir una millor qualitat de vida" remarquen des del Grup Iris. Com sempre, pagant la inscripció, "donarem la Covid-samarreta d'enguany (i un número de dorsal), que és ben especial, doncs és el nostre homenatge a tots els que ens han fet suport aquests anys", apunten. El preu és de 9 euros.

Tenyir els balcons de color rosa

En aquest sentit, una de les iniciatives que ha impulsat enguany l'organització és una. Des del dissabte 17 d'octubre, un bon grapat de balconades figuerenques llueixen les samarretes de les quatre edicions anteriors de la Cursa de la Dona, unaproposta que ha rebut molt bona acollida i que serveix per preparar la cita del 8 de novembre: «Hem intentat fer una campanya demanant que tothom pengés alguna cosa de color rosa als balcons de la ciutat per fer visible una malaltia que afecta homes i dones. També per tenir un record amb totes aquelles persones que ja no estan entre nosaltres i totes aquelles que ho estan patint», va explicar, valorant la iniciativa que es pot seguir a través de les xarxes socials o aixecant el cap pels carrers de Figueres.