El Barça recupera crèdit a Europa amb una bona victòria a Torí

El Barça va aconseguir ahir sobreposar-se a les adversitats, després de sortir tocat del clàssic perdut contra el Reial Madrid i llastrat per les baixes defensives, i, fidel al seu estil i liderat per l'argentí Lionel Messi, autor d'un gol de penal, es va imposar per un autoritari 0-2 al Juventus a Torí per col·locar-se líder del seu grup.

Un gol del francès Ousmane Dembélé al quart d'hora, rubricat en el 91 per un penal anotat per Messi, van deixar tocat un Juventus gris, que va viure un nou malson europeu sense el portuguès Cristiano Ronaldo, que no va poder retrobar-se amb Messi en continuar donant positiu per coronavirus.

Va intentar canviar la història del partit l'espanyol Álvaro Morata, al qual van ser correctament anul·lats fins a tres gols per fora de joc, però el veredicte del camp va ser merescut per a un Barcelona que, amb més pegada, hauria pogut segellar la seva primera victòria a Torí amb un resultat molt més inflat. L'equip de l'holandès Ronald Koeman es va col·locar líder en solitari amb sis punts, amb el Juventus segon amb tres punts. El Dinamo Kíev i el Ferencváros tanquen la classificació amb un sol punt.

Va ser més ordenat el Barça en la gestió de la pilota i la seva superioritat es va concretar en el quart d'hora, quan Dembélé va regatejar dos rivals i va alliberar una rematada de cama dreta que, desviada per Chiesa, va acabar en gol.

El francès Clement Lenglet i l'uruguaià Ronald Araújo, que va completar una defensa d'emergència davant les baixes de Gerard Piqué, sancionat, i del francès Samuel Umtiti, va aguantar bé en la represa, però al Barcelona se li van complicar encara més les coses després del descans. De fet, Araújo va sofrir un problema a la cuixa esquerra i va ser substituït per Sergi Busquets, amb De Jong retrocedit a central d'emergència.

Els homes de Pirlo tremolaven tremendament en defensa, que va estar repetidament a la vora del precipici davant unes rematades de Messi i Pedri, que van acabar fora a l'hora de joc i de Griezmann, que va fregar el pal en el 75. Un domini que va acabar amb el 2-0, després que el Juventus també es quedés amb deu per la doble amonestació al turc Merih Demiral, quan un penal aconseguit per Ansu Fati va ser transformat per Messi per al definitiu 2-0.