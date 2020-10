El Reial Madrid recupera Hazard per visitar Monchengladbach

L'obligació de canviar una mala dinàmica a la Lliga de Campions marca la visita d'avui del Reial Madrid al camp del Borussia Monchengladbach, després de la seva mala estrena davant del Shakhtar a casa, que va prolongar una preocupant dinàmica en una competició en la qual vol tornar a ser el rei. El tècnic Zinedine Zidane recupera el belga Eden Hazard, una de les estrelles de la plantilla però qui per diversos problemes encara no ha pogut debutar aquesta temporada. En canvi, el defensa Nacho és baixa per culpa d'una lesió muscular.