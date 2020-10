L'alcaldessa insta el Figueres a aturar l'activitat a l'estadi de Vilatenim

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó (ERC), ha enviat una carta a la UE Figueres, que té el seu primer equip a Tercera Divisió, perquè acati la suspensió d'entrenaments i programació esportiva imposada per l'Ajuntament per frenar la propagació de coronavirus i cessi l'activitat del planter.

Lladó recorda que la mesura, adoptada per altres municipis de la comarca de l'Alt Empordà per l'elevat risc de rebrot, i que inclou també el sector de la cultura, té una durada de quinze dies i admet que, en aquest cas, aquesta entitat futbolística té la decisió final a la mà. El consistori ha tancat totes les instal·lacions esportives municipals, però no pot clausurar el camp del Figueres, Vilatenim, per un conveni del 13 de gener de 2015 cessió d'ús que atorga l'exclusivitat de la seva gestió al club. L'alcaldessa exhibeix dades com un risc de rebrot a la comarca que supera els 1.100 punts, amb 600 positius per cada 100.000 habitants les dues últimes setmanes.

La mesura es justifica especialment en la situació de l'hospital de referència comarcal, que ha hagut de «reprogramar activitats i operacions previstes, així com habilitar nous espais per donar cabuda a nous malalts de covid». «Davant d'aquesta situació, creiem que tots els clubs de la ciutat i de la comarca haurien de fer l'esforç d'aturar l'esport no professional durant un curt període de temps. Bàsicament perquè en els cribratges a les escoles hem vist que molts dels contagis es produeixen en l'àmbit extraescolar i fora del grup bombolla», afegeix la carta.

La junta del Figueres ha comunicat en canvi que els entrenaments dels diferents equips que la integren se seguiran duent a terme «extremant les mesures de seguretat sanitària i adaptant els horaris al toc de queda aprovat pel govern de la Generalitat». Respecte a la suspensió d'activitat esportiva decretada per l'Ajuntament, destaca que no afecta Vilatenim, però que s'implementen aquests protocols per frenar els riscos.