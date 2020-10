Bartomeu i tota la seva junta del Barça dimiteixen en bloc

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i tota la seva junta directiva van presentar ahir la seva dimissió en bloc, de manera que el club queda en mans d'una junta gestora que convocarà eleccions abans de tres mesos. La crisi generada per la convocatòria de la moció de censura, la tercera de la història de l'entitat, i les diferències d'interpretació amb la Generalitat sobre els terminis de la mateixa en plena pandèmia han estat el detonant de la situació.

Bartomeu, directiu amb Joan Laporta (2003-2005) i vicepresident esportiu amb Sandro Rosell (2010-2014), va accedir al càrrec el gener del 2014 com a president interí després de la marxa de Rosell. El juliol de 2015 va ser elegit president per un mandat que vencia a finals de juny. El ja dimitit president del Barcelona, en una compareixença sense preguntes, va comentar que la decisió s'havia pres «de manera serena i acordada» per tots els components de la directiva i va carregar contra la Generalitat de Catalunya per no haver ofert «cobertura legal» a la petició del club de realitzar el referèndum a diferents seus; per fer-ho, havia sol·licitat quinze dies de termini extra.

«Els demanàvem cobertura legal, la mateixa que van demanar ells al Govern central, però han decidit no donar el mateix que han demanat. Han optat per rentar-se les mans en una situació que els resulta incòmoda», va afirmar Bartomeu, que va dir que el Barcelona no podia convocar la moció de censura en aquestes circumstàncies: «Havíem de preservar la salut de tothom i no podíem situar-nos en la tessitura entre la salut i una votació, per això no convoquem els socis i dimitim».

Josep Maria Bartomeu va assegurar que la directiva no va abandonar després del 2-8 de Lisboa contra el Bayer per sentit de la responsabilitat. «El més fàcil era dimitir, anar-se'n després d'aquella dolorosa derrota, però calia prendre decisions i tot això enmig d'una crisi mundial sense precedents. No podíem deixar el club en mans d'una gestora amb competències limitades», va indicar Bartomeu. «Qui hagués contractat un entrenador o fitxat jugadors o assegurat la continuïtat de Messi o adequat els salaris? Com a junta teníem l'obligació de fer-ho, va insistir el ja dimitit president del Barcelona.

Bartomeu va recordar que una dimissió anticipada hagués provocat un buit de poder en un temps en el qual s'havien de prendre grans decisions. «No volíem fugir tot i el desgast personal i s'ha insinuat que teníem coses a amagar i que teníem por a avalar. Tot fals. Vaig defensar que la nostra autocrítica ens fa més forts, però el que hem viscut aquests últims mesos passa el límit. Se'ns ha faltat al respecte, se'ns ha amenaçat, a mi, a la meva família i també als meus companys de junta», va indicar un Bartomeu que espera que «properament es pugui tancar l'adequació salarial de la plantilla, que si no es completa pot tenir conseqüències greus».