Sàbat decideix la primera victòria

El Bàsquet Girona ha aconseguit la primera victòria a LEB OR després de guanyar a la pista del Palma (78-81) en un partit molt igualat i que ha decidit el veterà base gironí Albert Sàbat amb una cistella decisiva quan faltaven 18 segon pel final.

El d'aquesta tarda ha estat un partit molt igualat, tot i que semblava que els de Carles Marco s'escaparien aviat en el marcador (3-11), els locals han sabut reaccionar amb una dura defensa a Albert Sàbat, qui en el primer quart havia anotat 6 triples. Així, els gironins han arribat al descans amb un lleuger avantatge (41-42).

En la represa, ha continuat la igualtat, també perquè l'equip local ha estat molt més poderós en el rebot, i això ha fet que es posessin per davant 46-45. Tot i així, els de Fontajau han aconseguit un parcial de 0-6 (51-57) al final del tercer període i semblava que podien escapar-se en el marcador.

Però no va ser així. Els illencs, molt sòlids en defensa han tornat a igualar el matx (66-66) i a posar-se per davant en el marcador (78-77). Ha estat aquí quan ha aparegut la figura de Sàbat, qui quan faltaven 18 segons ha anotat la cistella definitiva (78-79), ja que posteriorment el Palma no ha culminat l'últim atac. El base gironí, des dels tirs lliures i enfilant-se fins als 24 punts, ha segellat el triomf (78-81).