El Peralada empata amb l'Horta de Víctor Valdés

El Peralada suma un punt en el seu primer partit de lliga al Municipal davant l'Horta (0-0). En pocs partits de Tercera Divisió s'han pogut escoltar tan nítidament les instruccions, paraules i renecs dels protagonistes sobre la gespa. Membres dels dos clubs, directius, acompanyants i mitjans de comunicació han estat els únics testimonis de l'empat dels xampanyers davant l'equip dirigit per Víctor Valdés, on, curiosament, un porter ha estat el protagonista del matx; David Aroca s'ha marcat un autèntic recital d'aturades i intervencions salvadores. El Peralada suma quatre punts en dues jornades i continua sense conèixer la derrota aquesta temporada.

Després d'uns primers minuts on els locals han dominat lleugerament la possessió de la bola, l'Horta ha imposat el seu ritme, trobant-se amb la millor versió d'un vell conegut de la casa. Víctor Bertomeu, ariet dels barcelonins des d'aquesta temporada, ha driblat fins a tres jugadors locals per plantar-se a la frontal de l'àrea i engaltar un potent tir que només Papa Diounkou ha pogut tapar per evitar l'ensurt (9'). Poc després, els visitants han tornat a mostrar les urpes amb un tir d'Adilson des de fora l'àrea que ha estavellat al pal. El rebot ha afavorit Bertomeu que s'ha topat amb una mà providencial de David Aroca, on els de Víctor Valdés ja cantaven el gol (17'). El porter del Peralada s'ha tornat a lluir en la primera meitat quan, novament, Bertomeu ha buscat el gol contra el seu exequip amb una altra canonada des del vèrtex de l'àrea (27'). Els xampanyers han equilibrat el domini en els últims minuts del primer temps, intimidant lleugerament els visitants amb un tir a la mitja volta d'Arnau Ortiz des de ben a prop de la porteria que la defensa visitant ha refusat, poc abans d'enfilar el camí cap a vestuaris.

En la represa, l'ensurt se l'ha emportat l'Horta, on el caprici dels pals ha evitat el gol d'Arnau Ortiz en la primera jugada del segon acte després d'una bona estirada de Tovar (46'). A partir d'aquí, els visitants s'han agradat més en l'aspecte ofensiu, generant aproximacions que no han acabat de materialitzar. El que si ho ha fet ha estat Muritala, sortint des de la banqueta, amb una centrada des de la dreta després de superar la seva marca que no ha trobat Casanova (72'). També en una diagonal des de l'esquerra que ha refusat la defensa de l'Horta, però ha servit per esperonar els locals (73'). Tot i sacsejar la banqueta de valent i cremar les naus en els últims deu minuts, els homes d'Albert Carbó han hagut de confiar en els encerts de David Aroca per salvaguardar el resultat final. Un punt per a cada equip en un duel on han faltat gols, soroll, aficionats i ambient de futbol.

FITXA DEL PARTIT

C.F. PERALADA: Aroca, Coro, Romero, Micaló, Amoedo (Diaby, 77'), Vilanova, Casanova (Pime, 77'), Josu, Ritxi (Hwang, 77'), Arnau Ortiz (Muritala (Carles Puig, 87'), 65') i Papa.

U.AT. HORTA: Tovar, Ruiz, Caparrós, De Nova, Bertomeu (Edipo, 55'), Jalow, Salien (Sergi Moreno, 55'), Manriques, Múrias (Gimeno, 75'), Adilson i Astray.

ÀRBITRE: Sergi Carrero Romero (Anoia) amb Nuñez Ruiz i Canadell Borras.

T.G: Als locals Papa Diounkou, Amoedo i Diaby; als visitants Salien, Adilson

ESTADI: Municipal de Peralada. A porta tancada.