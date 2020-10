Morbidelli guanya a MotorLand, Viñales és setè i Mir reforça el seu liderat

L'italià Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) va dominar de principi a fi el Gran Premi de Terol de MotoGP al circuit Motorland d'Alcanyís al beneficiar-se de la caiguda del més ràpid dels entrenaments, el japonès Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), mentre que Joan Mir (Suzuki GSX RR) segueix líder del mundial.

A la victòria de Morbidelli es va sumar la segona posició de Rins, amb el seu company d'equip i líder del mundial, Joan Mir, tercer. Maverick Viñales (Yamaha) ha acabat en setena posició.

Mir (137 punts) té ara catorze punts d'avantatge sobre Quartararo, 19 respecte a Viñales, 25 sobre Morbidelli, 28 sobre Dovizioso i 32 respecte al seu company d'equip Rins.

El japonès Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) no es va deixar sorprendre a la sortida tot i els esforços tant de Franco Morbidelli com d'Alex Rins per superar-lo, encara que va durar poc l'alegria de japonès ja que en la corba cinc Carles Checa es va anar per terra al perdre del tot la adherència al tren davanter probablement per voler forçat massa ràpid el ritme per distanciar dels seus rivals.

Poc abans s'havien vist involucrats en un altre contratemps l'australià Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20), envestit pel sud-africà Brad Binder (KTM RC 16), en un incident investigat per Direcció de Cursa, però clarament provocat per l'africà.

No s'havia complert el primer gir i la cursa ja havia perdut a tres protagonistes i deixat al capdavant de la mateixa a Morbidelli, seguit per Alex Rins, mentre que Joan Mir (Suzuki GSX RR), el líder d'al mundial, que sortia des d'una endarrerida desena posició era cinquè ja en la tercera volta.

Des del darrere i a ritme de volta ràpida s'anava acostant també a poc a poc als pilots de cap Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), sisè just per darrere de Joan Mir, a qui li va costar poder superar a Maverick Viñales, que anava després el francès Johann Zarco, la primera Ducati, en tercera posició, mentre que Andrea Dovizioso, involucrat en la lluita pel títol mundial, no era capaç de remuntar massa ràpid des de la dotzena plaça en el sisè gir.

En aquest mateix gir tant Joan Mir com Alex Márquez van superar de manera magistral a Maverick Viñales per anar a la caça de Johann Zarco i neutralitzar l'avantatge que en aquells dies tenia al cap Morbidelli, autor del nou rècord del circuit al rodar en 1: 48.089, que batia el registre de 2015 de Jorge Lorenzo quan era pilot de Yamaha (1: 48.120) i Alex Rins.

Morbidelli va aguantar al capdavant de la cursa la pressió que va exercir sobre ell Rins, mentre que Zarco va intentar frenar els ímpetus de Mir i Márquez i amb això va permetre que el duo de cap augmentés les seves diferències per sobre dels dos segons. En l'onzena volta, Mir va superar a Zarco i gairebé a la fi d'aquest gir, a la llarga corba d'entrada a meta, que el pilot de Repsol Honda, va superar a el francès, que li va tornar l'avançament a final de recta, tot i que Márquez no va trigar més que un parell de corbes en tornar a superar-lo.

No obstant això, Àlex Márquez no va poder aguantar la pressió de veure que Joan Mir s'anava poc a poc i va intentar forçar el ritme, el que li va fer cometre un error en la revolta dos que el va portar per terra a nou voltes de al final.

Al davant, Franco Morbidelli va saber mantenir un ritme molt constant i amb una minsa avantatge de mig segon sobre Alex Rins, mantenir el liderat a la cursa de Terol, encara perseverant com pocs, el pilot de Suzuki, vencedor el passat cap de setmana en aquest mateix escenari, va esgarrapar mil·lèsima a mil·lèsima al seu rival fins que es va pegar literalment al seu rebuf, si bé un error de l'espanyol va permetre que a set voltes de la fi l'italià portés el seu avantatge gairebé a el segon, que ja va ser irrecuperable.

Amb Morbidelli vencedor i els pilots de Suzuki després d'ell, Alex Rins i Joan Mir, la quarta plaça va ser per a Pol Espargaró (KTM), amb Maverick Viñales setè, Fabio Quartararo vuitè, Iker Lecuona (KTM RC 16), novè i l'italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20), desè.

Andrea Dovizioso no va poder passar de la tretzena posició i s'allunya en les seves possibilitats de lluitar pel títol mundial, mentre que Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) no va poder acabar la prova per problemes tècnics.