Hamilton engrandeix la seva llegenda

El britànic Lewis Hamilton (Mercedes) es va adjudicar ahir l'inèdit Gran Premi de Portugal a Portimao i es converteix, amb la seva victòria número 92, en el pilot més llorejat de la història de la Fórmula 1 superant d'aquesta manera l'alemany Michael Schumacher, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren), que va arribar a liderar la prova en les primeres voltes, va acabar sisè.

Amb el seu vuitè triomf de l'any, per davant del finès Valtteri Bottas (Mercedes) i el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), Hamilton donava així un pas més en l'Olimp de l'anomenat Gran Circ i és des d'ahir el pilot amb més victòries de la història (92), després d'igualar fa dues setmanes les 91 del mític Michael Schumacher al Gran Premi d'Eifel. A més, s'acosta inexorablement al seu setè títol mundial, amb el qual també igualaria el Kàiser.

Quan falten cinc curses pel desenllaç del campionat el britànic es consolida al capdavant de la classificació amb 256 punts, 76 més que Bottas (179), segon ahir a Portimao, i 93 més que Verstappen (162), que va completar el podi. Carlos Sainz, per la seva banda, va protagonitzar una espectacular sortida i va arribar a liderar la cita durant quatre voltes en el tram inicial, encara que finalment va ser sisè després de superar el mexicà Sergio Pérez (Racing Point) a la volta final.

A Portimao, en el retorn de Portugal a la Fórmula 1 després que el 1996 s'hi disputés a Estoril l'últim Gran Premi, els pilots van saltar a la pista mirant a el cel, on la pluja amenaçava. No obstant això, va ser el nou asfalt, molt lliscant, el que va revolucionar la sortida. I és que el poleman Hamilton es va veure sobrepassat per Bottas una vegada que es van apagar els semàfors, mentre el mexicà Sergio Pérez després de tocar-se amb el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), s'acomiadava amb una virolla en el primer gir i el monegasc Charles Leclerc (Ferrari) perdia places.

La gran sorpresa va saltar, en canvi, poc després, amb l'arribada de les primeres gotes. Sainz, que partia setè per la part neta de la pista, va guanyar posicions en els primers revolts, beneficiat per l'incident de Verstappen i la mala sortida del vigent campió. A ritme de volta ràpida, es va plantar a l'altura de Bottas, a qui va aconseguir avançar per posar-se líder de la cursa. Una sortida fulgurant que va coronar un somni del qual despertaria a la sisena volta, quan el finlandès va aconseguir escalfar a la finalitat seus pneumàtics mitjans i tornar-li la passada. Hamilton també va superar una mica més tard el madrileny, que va perdre fiabilitat a mesura que l'amenaça de la pluja desapareixia. A la volta 12, ja era cinquè.

De la seva banda, el britànic, a la recerca de la seva victòria número 92, va fer ús del DRS per superar, en la volta 20, al seu company d'equip, que amb prou feines es va resistir i que en només uns revolts es quedava a un segon de l'hexacampió mundial. Ni el canvi de gomes en la volta 40 va frenar a Hamilton, que volta ràpida rere volta ràpida va afermar el seu avantatge.

La propera cita serà el proper cap de setmana a Imola, el Gran Premi d'Emília-Romanya.