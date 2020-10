Empat del Peralada contra un dur Horta gràcies a una gran actuació d'Aroca

El Peralada, entrenat per Albert Cabró, va sumar un punt després d'empatar, i també posar contra les cordes en més d'una ocasió, un dels millors equips de la categoria: l'Horta. El duel, que va ser molt igualat, es va poder decantar per qualsevol costat. Arnau va tenir la millor ocasió del partit, però el seu tir va xocar contra el pal. Els visitants van voler dir la seva però un inmens David Aroca, que es va erigir com el millor del matx, ho va impedir.

Debutar a casa sempre fa il·lusió. I més si ho fas després de tant de temps sense poder sentir aquella flaire tan característica que fa la gespa. El Peralada, que havia de jugar amb aforament limitat, li va plantar cara des del minut zero a un Horta que venia de vèncer per la mínima al Banyoles en el tret de sortida de Lliga. Mateix resultat, però a domicili dels xampanyers. En aquest cas, contra el Sants. Albert Carbó ho tenia clar: sortir mossegant des de l'inici per intentar sorprendre un equip que té «22 jugadors titulars», com va apuntar l'entrenador empordanès. Els locals es van sentir còmodes amb pilota i sense. S'agradaven. Tot i que les ocasions s'esdevenien en el bàndol visitant. En total tres van tenir els barcelonins. El pal i un gran Aroca els van impossibilitar obrir el marcador.

A la represa, i amb els deures apresos, els peraladencs van començar dominant. En el primer minut Arnau Ortiz va tenir la millor oportunitat però el seu xut, que ja es cantava gol, el va aturar in extremis Tovar. Aroca va voler dir la seva i posar-se a l'altura del porter visitant. L'ex del Figueres, que és un dels artífex que el Peralada no hagi encaixat cap gol en dues jornades, va lliurar una classe de reflexos felins en el darrer minut per salvar el seu equip i regalar un punt a la parròquia empordanesa.

Amb aquest empat, el Peralada suma un nou partit sense conèixer la derrota i aconseguint acabar un partit sense encaixar cap gol. La propera jornada els toca debutar en un derbi gironí. Ho faran al Coromina i Morató de Banyoles diumenge vinent a dos quarts de cinc de la tarda.