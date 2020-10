el clàssic Un polèmic penal trastoca el Barça

En el clàssic del silenci, en el més atípic, el Reial Madrid, que venia de perdre dos partits davant rivals menors, va ressorgir ahir al Camp Nou, on es va imposar per 1-3. Després d'una primera part molt igualada, un penal transformat per Sergio Ramos amb la polèmica intervenció del VAR va canviar el ritme del partit. Ara, qui pateix la crisi és el Barça, que encadena dues derrotes a la Lliga, i en totes dues, per dues penes màximes. La d'ahir va ser determinant, amb 1-1 i la inèrcia del joc blaugrana, l'àrbitre, requerit pel VAR, va assenyalar-la en una estirada de Lenglet a Ramos molt discutible. El francès es va queixar que abans el madridista l'havia empès a ell.

El Barça, que no encadenava dues derrotes des d'abril de 2016, va sentir el cop i ja no va reaccionar. El Madrid va créixer i va sentenciar el partit al minut 90, en una acció de Luka Modric. Des de la temporada 2015-16, no guanyaven els blancs al Camp Nou.

Va ser un partit amb un futbol atípic en un clàssic atípic. Dos gols en els primers vuit minuts i una sensació de desconcert, de joc de vertical. L'argument del partit no es basava a dominar la situació, sinó a aprofitar l'error del contrari. Va ser valent Ronald Koeman amb l'alineació. Va posar a dos adolescents (Pedri i Ansu Fati) a l'equip titular, però també a Sergiño Dest, que es va estrenar a la banda dreta i va ser dels millors del Barça. Messi no era la referència, sinó Ansu; Coutinho acompanyava en la mitjapunta i Griezmann ho veia des de la graderia. Madrid, sense Modric, necessitava reivindicar-se i va trigar molt poc a fer-ho. Va aprofitar Benzema, que va ser dels millors del seu equip, una jugada a l'espai i l'entrada entre els dos centrals de Valverde per a donar una assistència de luxe, liquidada de la millor manera per l'uruguaià (0-1).

En cinc minuts, semblava que els de Zinedine Zidane havien desmuntat el Barça. Va patir l'equip de Koeman, sobretot, pel punt feble que li suposava Busquets i per Pedri, més preocupat d'ajudar Dest en les cobertures que de mostrar per què va ser fitxat pel Barça: la seva creativitat i versatilitat. Però va aparèixer Messi i la seva connexió amb Jordi Alba. El lateral va entrar com un ganivet per l'esquerra i la seva assistència va ser aprofitada per Ansu Fati, que, excels, va superar en la carrera a Ramos i va col·locar el peu perquè la pilota no tingués cap punt de connexió amb Courtois, sinó amb la xarxa (1-1).

Va tenir Messi el 2-1 en una gran acció solucionada per Courtois, però al descans es va arribar sense ensurts. A la represa, Nacho, lesionat, es va retirar i va entrar un extrem, Lucas Vázquez, per jugar com a lateral destre. Va sortir millor el Barça en el segon temps. Va tenir la pilota i va jugar en el camp contrari durant molts minuts.

Dest tenia més profunditat per la dreta i Ansu va estar brillant. En el 52 va rematar creuat a la dreta de Courtois i en el 54, un centre d'Ansu sobre Coutinho no va ser aprofitat pel brasiler, només davant el meta madridista. Els blaugrana posaven el futbol i les ocasions, el Madrid no havia creat ni una opció de perill... fins que en una jugada aïllada, el VAR va acabar per tornar a tenir el seu protagonisme. Una acció de Lenglet i de Sergio Ramos va acabar en penal. El francès va agafar per la samarreta el central del Madrid, que tot primer l'havia empès, i l'àrbitre, a instàncies del VAR, va visionar la jugada i va assenyalar la pena màxima. El barcelonista es va queixar en considerar que abans Ramos l'havia empès. El penal el va transformar el mateix central madridista i el Barça va sentir el cop (1-2, min. 63), tant que ja no es va recuperar més. Va trigar Koeman a reaccionar en els canvis i quan va donar entrada a Trincao, Dembélé i Griezmann, ja era massa tard.

El Reial Madrid es va trobar còmode davant el desordre blaugrana, que va reclamar un penal per una acció de Varane. Si el partit no es va decidir abans va ser per Neto, que va realitzar tres grans aturades en el minut 86 en accions de Kroos i de Sergio Ramos. Al tram final, Modric va decidir la victòria del seu equip en una acció de qualitat (1-3).