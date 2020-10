El Bordils cau a Burgos i encadena el cinquè partit sense conèixer la victòria

El Bordils va ensopegar ahir a la pista del Burgos (31-26) i continua sense conèixer la victòria en els cinc partits que s'han disputat d'aquesta temporada a la Divisió d'Honor Plata. Després dels canvis estructurals que ha patit l'entitat aquests últims mesos, el conjunt entrenat per Pau Campos només ha sumat dos dels deu punts possibles en aquest inici de campionat -dos empats a casa. Els gironins segueixen cometent algunes errades que els condemnen a l'hora de poder sumar un resultat positiu, tot i que el seu entrenador afirmar que «cada partit que passa cometem menys errors, ara només ens falta acabar de polir aquests detalls per sumar resultats positius».

Com en la majoria de partits disputats fins ara, el Bordils va arrancar bé, portant la inicitativa en el marcador durant els primers 14 minuts de joc (6-7). Però durant els sis minuts següents es van apagar els llums a l'equip visitant, que va encaixar un parcial de 6-0 que els posaria 5 gols per sota (12-7). Lluny de llançar la tovallola, els blanc-i-verds van tornar-se a posar dins el partit i van acabar igualant el marcador, gràcies, sobretot, a un inspirat Adrià Fornés, qui va fer 4 gols abans d'arribar al descans (14-14).

Però l'inici de la segona meitat no va ser el desitjat per l'equip de Pau Campos. En un tancar i obrir d'ulls, van veure com els castellans es tornaven a posar quatre gols per sobre (19-15). Només havien passat quatre minuts del segon temps i els visitants ja havien de tornar a anar a remolc en el marcador, però aquest cop no van tenir opcions d'eixugar la diferència, també perquè es van trobar amb una dura defensa rival i amb un porter encertat sota pals. Tot el contrari, l'equip local va anar obrint forat en el marcador fins al punt que, quan faltaven nou minuts per al final la diferència era de 7 gols (29-22).

Els blanc-i-verds van intentar eixugar-la per donar una bona imatge fins al final, i ho van aconseguir, ja que en cap moment van perdre la cara en el partit i van acabar caient per 5 gols (31-26). Una bona imatge que deixava content a Pau Campos que explicava que «estem en una situació difícil, però hem sortit de coses pitjors». La pròxima pedra en el camí pel Bordils per mirar de reconduir aquesta situació serà el proper diumenge en l'esperat derbi davant el Sarrià. Fa set temporades que un i altre equip s no es veuen les cares al Blanc-i-verd.