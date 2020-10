El Bordils buscarà la primera victòria de la temporada a Burgos

El Bordils té aquest migdia (12 h) un nou compromís a la Divisió d'Honor Plata d'handbol a la pista del Burgos. El conjunt entrenat per Pau Campos vol aconseguir, d'una vegada per totes, la primera victòria de la temporada, que els donaria ales de cara al derbi davant el Sarrià del pròxim diumenge al Blanc-i-Verd. I és que els gironins encara no saben el que és guanyar en els quatre partits que han disputat aquest curs -dos empats i dues derrotes-, cosa que els ha portat a ser un dels equips de la zona baixa del grup.

Els blanc-i-verds no ho tindran fàcil, i és que davant es trobaran amb un Burgos que, tot i ser nouvingut en la competició, ha aconseguit tres victòries en quatre partits. Això sí, els de Pau Campos no estaran obligats a portar la mascareta durant el partit, a diferència del partit que el Sarrià va jugar en terres castellanes fa alguns dies.