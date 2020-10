Arenas acaba quart i reforça el lideratge a Moto3

Jaume Masiá (Honda) va aconseguir la seva segona victòria consecutiva, després d'imposar-se en el Gran Premi de Terol de Moto3 al circuit de Motorland Alcanyís. A més, va suposar el triomf número vuit-cents per al fabricant japonès Honda. D'aquesta manera, Masiá retalla distàncies i és a dotze punts del líder del mundial, que continua sent el gironí Albert Arenas (KTM).

pole, el gironí va saber imposar el seu domini competint fent al costat d'Arbolino. Tot i els intents protagonitzats per Masiá, Binder o Arenas, no va haver-hi possibilitat de trencar el grup i així es va arribar a l'última volta, en la qual tots els pilots involucrats s'ho van jugar tot a una sola carta. Arenas es va posar líder, però no va poder evitar que per velocitat el superessin tant Masiá com Sasaki i Toba. Després dels resultats dels seus rivals, manté el lideratge del mundial i amplia l'avantatge sobre Ai Ogura, novè, a 19 punts.