? El primer equip de l'Olot encara no podrà debutar a Segona B aquest cap de setmana, ja que ha hagut de suspendre dos partits. Però les proves fetes ahir a la plantilla van confirmar que no hi ha cap més cas positiu dels tres detectats anteriorment i que, per tant, l'equip garrotxí podrà tornar dilluns als entrenaments. Si no hi ha més contratemps, l'Olot debutarà diumenge vinent al camp del Nàstic.