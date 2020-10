Fontajau Girona acollirà la «bombolla» de l'Eurolliga si l'Uni supera la prèvia

? L'Spar Girona es juga aquest dimecres vinent la seva classificació per a la fase de grups de l'Eurolliga amb una eliminatòria prèvia contra el Sepsi romanès (a partit únic a Turquia). I, segons va fer públic ahir a la tarda la FIBA, en cas de superar aquesta ronda el club gironí serà l'organitzador de la primera «bombolla» del seu grup i reunirà a Fontajau, Spar Girona, Ekaterinburg, Riga i Schio per jugar una lligueta entre el 29 de novembre i el 5 de desembre. En cas de derrota de l'Uni contra el Sepsi, seria el conjunt romanès el que acolliria la «bombolla», a la ciutat de Sfantu Georghe. Fenerbahçe i Sopron organitzaran les «bombolles» de dos dels altres tres grups, mentre que en el quart, on hi ha el Perfumerías Avenida o el Dinamo de Kursk, la FIBA encara no ha pogut confirmar a on es jugarà perquè continua en converses amb els clubs implicats.