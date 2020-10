contundent Piqué critica amb duresa Bartomeu

?El central Gerard Piqué, un dels capitans del Barça, va assegurar ahir en una entrevista a La Vanguardia que resulta «una barbaritat» que el club s'hagi gastat diners, «diners que ara ens estan demanant», per «criticar-nos», ja no només a persones externes amb una relació històrica amb el club, sinó a jugadors en actiu. «Això em fa molt de mal. Ho dic aquí perquè li ho vaig dir abans personalment el president. I què vol que li digui? És dolorós? Sí. Puc fer alguna cosa més? Doncs no. La meva relació amb el president pot ser cordial, però hi ha coses que queden». Piqué va confirmar que pensa anar a votar en la moció de censura contra Bartomeu.