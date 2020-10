Barça-Madrid El clàssic del silenci

El gran clàssic del futbol espanyol, el Barça-Reial Madrid, es convertirà per una vegada en el clàssic del silenci. A causa de la pandèmia es jugarà sense públic, sense la pressió de l'escenari i amb la pilota i el so ambient com a protagonistes absoluts. Un partit sense soroll, sense tant de morbo i amb dos equips que no travessen el seu millor moment. Arriba pitjor el Reial Madrid, que ha perdut els dos últims partits i contra rivals menors (Cadis i Shakhtar), mentre que el Barça es va refer de la seva primera derrota en la Lliga (1-0 a Getafe), amb una balsàmica golejada europea (5-1 contra el Ferencváros).

S'estrenarà Ronald Koeman a la banqueta blaugrana en un clàssic i intentarà que la revolució dels joves, amb Ansu Fati i Pedri com a estandards, li permeti reforçar el seu projecte, al qual se li veuen unes quantes coses positives. Va decidir només arribar canviar el dibuix i ordenar un doble pivot, tres mitjapuntes i Leo Messi a dalt. Un 4-2-3-1 que pot ser un 4-2-4 i un 4-5-1, però sobretot el que se li ha vist al seu Barça és que té cames fresques per plantar cara a qualsevol.

L'arribada de Pedri, la de Trincao i la de Sergiño Dest li han donat una altra energia a l'equip, però sobretot el Barça ha començat a construir un camí nou després d'aquell terratrèmol que va suposar el 2-8 encaixat a Lisboa contra el Bayern de Munic. D'allò, l'equip pot recuperar-se'n poc a poc, però difícilment la directiva, que es veu acorralada per una moció de censura, el Barçagate i aquell burofax enviat per Messi en el qual va demanar a Bartomeu anar-se'n del Barça.

Pel que fa a l'alineació, Koeman té diferents dubtes. Queda per veure si Jordi Alba, recuperat d'una lesió d'isquiotibials i amb l'alta a la mà, juga d'inici. Si ho fa per l'esquerra, Dest i Sergi Roberto es disputarien una plaça al carril del dos; si Alba no surt, Dest seria l'escollit per jugar per l'esquerra. En el doble pivot Busquets i De Jong són favorits per davant de Pjanic; mentre que a dalt Griezmann, Coutinho i Ansu, amb Messi a dalt, sembla l'alineació més probable.



Un punt i a part?

Per al Reial Madrid el clàssic apareix com un punt d'inflexió. L'escenari perfecte per aixecar el vol i enterrar els dubtes que conviuen amb el projecte i fins i tot sobre la figura de Zinedine Zidane, després de dues derrotes consecutives de local davant equips d'inferior categoria. La imatge de debilitat deixada contra el Cadis en Lliga i Shakhtar en l'estrena a la Lliga de Campions ha fet que s'instal·li la preocupació.

No obstant això, el criticat Zidane és garantia d'èxit al Camp Nou, on mai ha sortit derrotat en les seves cinc visites. Amb un projecte sense fitxatges, amb el qual el que havia de ser el gran referent, Eden Hazard, passant més temps a la infermeria que als terrenys de joc i sense cap dels seus laterals drets, ha de recompondre el seu equip el tècnic francès apel·lant al compromís d'un grup de futbolistes que sempre han rebut amb els braços oberts el seu missatge. Els necessita més que mai i espera una reacció immediata.

La gran notícia és el retorn de Sergio Ramos, recuperat a temps del seu genoll esquerre. La gran esperança del madridisme, ara mateix. Desapareguda la seguretat defensiva que el va impulsar a la conquesta de la Lliga després el confinament, l'equip blanc s'ha tornat vulnerable. I un duel d'altura exigeix corregir els desajustaments tàctics d'un equip que no va unit a la pressió i que es descomposa pel seu mal replegament després de cada pèrdua. Amb Courtois com a salvador, apunta Nacho com a pedaç del problema al lateral dret i el retorn de Mendy a l'esquerra. La fortalesa per a la lluita del centre del camp la injectará Zidane amb la parella Casemiro-Fede Valverde, acompanyats per Kroos.