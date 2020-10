Un premi massa llaminer per rendir-se abans d'hora

La pandèmia del coronavirus ho ha sacsejat tot. No se'n salva ningú, ni el futbol. Tothom ha rebut. Alguns més que d'altres, com arreu. Els més vulnerables fan mans i mànigues per sortir-se'n i dibuixar l'horitzó més proper amb cert positivisme. És el cas del Llagostera. Sense un pressupost majúscul, ni de bon tros, té per davant el repte esportiu de mantenir la categoria. Alhora, el de quadrar els comptes i assegurar així la supervivència de l'entitat. Qualsevol ingrés és benvingut, per menuda que sigui la quantitat. És per això que el concurs a la Copa Federació és vist més aviat com una esperança i no pas una molèstia. Eliminat l'Ejea, avui l'equip rep el Nàstic al Municipal (20 hores). Superar aquesta i una altra ronda es tradueix, de manera automàtica, en la classificació per a la Copa del Rei. És a dir, més ingressos. Per tant, el premi és ben llaminer.

«Donem molta importància al duel d'avui. Tenim el problema de l'acumulació de partits, perquè n'hem jugat quatre en dues setmanes. Però aquest cap de setmana descansem i volem fer un últim esforç perquè el premi és molt gran. Arribar a la Copa del Rei seria una boníssima notícia per a la nostra economia. A més, en classificar-se per a la final de la Copa Federació, el premi monetari també és molt gran», explica Oriol Alsina. El tècnic té coll avall que avui «jugarem amb la gent que estigui millor» i, d'aquesta manera, «hi haurà una barreja de futbolistes que van participar l'altre dia a la Lliga amb d'altres que estan més frescos perquè van descansar». Pitu té molèsties a l'isquiotibial i serà dubte fins a darrera hora, mentre que Alsina podrà comptar ja amb Santi Magallán, que no serà titular però podria tenir minuts a la segona meitat.

Preveu un partit «atractiu» i enumera les qualitats del rival. «Té una plantilla molt bona, amb un entrenador que coneix perfectament la categoria. Pot fer dos equips diferents sense cap mena de problema. Sempre competeixen, amb jugadors de màxim nivell». Admet que la «rivalitat sempre hi serà» després de la recordada ronda final del play-off d'ascens a Segona A del 2014 però apunta també que «no deixa de ser un partit de futbol, en què un guanya i l'altre perd. Aquella eliminatòria ja és passat, el temps sempre cura les cicatrius». Pel Nàstic, el tècnic Toni Seligrat serà baixa perquè ha d'estar-se uns dies d'aïllament al seu domicili en haver estat en contacte directe amb un positiu per COVID-19. El mateix passa amb l'extrem Pol Prats.