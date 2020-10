Patacada del Madrid a Europa

El Reial Madrid va rebre una plantofada del Xakhtar (2-3) a Valdebebas per començar, per primera vegada en la seva història, perdent en la Lliga de Campions, a més d'hipotecar el passi a la següent ronda i d'enlletgir encara més la seva imatge abans de disputar el clàssic del pròxim dissabte a Barcelona. Tot són males notícies pels blancs. Segona derrota consecutiva, tres gols encaixats i sense patró de joc. Zidane, la seva alineació, i aquesta versió pobra del Reial Madrid van rebre una moció de censura en tota regla. El bitllet a vuitens comença costarut després de cedir davant un equip que arribava minat per les absències per positus per coronavirus. Tete, Varane en pròpia porta i Salomon van posar un escandalós 0-3 al marcador abans del descans i, ja en el segon temps, els gols de Modric i Vinicius no van aconseguir evitar una dolorosa derrota. Ni ells ni el VAR, anul·lant per fora de joc el 3-3 a Valverde en l'afegit.



Bayern - Atlètic de Madrid (4-0)

L'equip de Simeone va encaixar una dura derrota a Munic contra un Bayern que va deixar clar que aspira a repetir títol. Els gols de Coman (2), Goretzka i Tolisso van marca la diferència.