L'Olot continua pendent de la decisió de la Federació per saber si podrà jugar diumenge

L'estrena de l'Olot aquesta temporada a Segona B continua penjant d'un fil per culpa de la pandèmia de la COVID-19. El conjunt garrotxí ja no va poder jugar el primer partit del curs, previst per diumenge passat al migdia, al camp del Cornellà per culpa de tres casos positius a la plantilla i ara està pendent de saber si podrà rebre el Barça B aquest diumenge al Municipal (17.00) en partit de la segona jornada de Lliga. El club segueix fil per randa el protocol establert per la Federació Espanyola de Futbol, que indica que cal aïllar els tres jugadors afectats, i fins i tot va més enllà perquè la plantilla s'ha confinat al complet voluntàriament. Els homes de Raúl Garrido no s'entrenen des de divendres mentre són a l'espera de saber què passarà amb el partit contra el Barça B.