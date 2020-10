El figuerenc Guillem Pujeu busca consolidar-se dins del top 5 a la Lamborghini Super

Guillem Pujeu, jove pilot figuerenc de l'equip Leipert Motorsport, disputarà aquest cap de setmana a Spa la setena i vuitena carrera del campionat Lamborghini Super Trofeo Europe. Després d'acabar amb molt bones sensacions a Barcelona, aconseguint finalitzar el seu stint en cinquena posició, Pujeu busca seguir millorant carrera rere carrera i consolidar el seu bon rendiment seguint dins del top 5 en el seu stint.

"Ho afronto amb molta il·lusió. Spa és un dels circuits més mítics del món i també un dels més perillosos. L'any passat vaig competir per primera vegada al mític circuit, aquest any serà la segona. Però em sento preparat per estar dins del top 5. És molt especial córrer a Spa i també molt emocionant, ja que la velocitat amb la que passes les corbes és molt alta. Les primeres vegades sorprèn la velocitat a la que vas, però enguany ho afronto amb l'experiència viscuda l'any passat. Tinc moltes ganes de tornar-hi a competir", afirma Guillem Pujeu que compta amb el recolzament d'AXA i Barymont.

La setena carrera del campionat se celebrarà aquest divendres a la 13:10 h i la vuitena a les 12:30 h del dissabte, ja que del dissabte al diumenge se celebrarà al mateix circuit les 24 hores d'Spa. El circuit d'Spa compta amb 7,004 km el que significa que en punts del circuit hi pot haver parts seques, mentre en altres punts del circuit estigui mullat. Per la qual cosa, l'adaptació del pilot a les diferents condicions que es poden trobar al llarg del circuit serà determinant pel resultat. A més, aquest cap de setmana hi ha previsió de pluja, un aspecte que pot jugar a favor del pilotatge de Guillem Pujeu.