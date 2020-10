El Barça també renovarà en breu Griezmann, Sergi Roberto i Sergio Busquets

El Barcelona va constituir ahir la taula de negociació laboral per reduir la massa salarial de futbolistes i empleats xifrada en un 30 per cent, quan hores abans havia anunciat la renovació de quatre jugadors, que s'emmarquen dins d'aquesta política de contenció salarial. Així s'han interpretat les renovacions de Gerard Piqué, Marc André ter Stegen, Frenkie de Jong i Clement Lenglet, tractades com «una adequació salarial temporal», que suposarà perllongar els contractes per disminuir els respectius sous anuals. Segons diferents informacions, els acords assolits amb aquests quatre futbolistes podrien sumar-se tres més: Antoine Griezmann, Sergio Busquets i Sergi Roberto.



Sense permís per al referèndum

La Generalitat va demanar ahir al Barça que variï alguns protocols per permetre l'accés d'espectadors als partits al Camp Nou i el Palau Blaugrana, així com per dur a terme el referèndum del vot de censura en l'actual període de pandèmia. Malgrat que no han transcendit les peticions, tot apunta al fet que quant a la moció de censura se sol·licitaran més punts de votació, així com la possibilitat d'establir diferents franges horàries per a les votacions.