Pere Sabatés i un tomb en Vespa per Espanya

La volta a Espanya sobre una Vespa és un dels reptes més coneguts per a molts amants de les motos al territori. L'expilot de ral·lis Pere Sabatés ha completat fa poc el desafiament dels gairebé cinc mil quilòmetres de recorregut sobre l'emblemàtica moto italiana. En concret, quatre mil vuit-cents trenta-set kilòmetres d'aventura ha recorregut el gironí durant dotze dies per rodejar el territori espanyol sobre la seva Vespa 200 en blau elèctric del 1990.

«La idea de fer aquest repte ve de tota la vida, i mira que no em considero motorista. És un repte molt conegut i al final he pogut fer realitat una idea que m'ha voltat pel cap durant molts anys», explica Pere Sabatés. Una aventura d'aquelles que queden per explicar, ja que el gironí va sortir des del cap de Creus el 21 de setembre passat, bordejant els Pirineus i resseguint la costa del Cantàbric fins a arribar a l'Atlàntic. Un cop acabada la ruta cap a l'oest, el gironí va seguir la frontera amb Portugal fins al sud de la península Ibèrica, on va enfilar la costa mediterrània per tornar a casa. «Tenia molt clar que volia sortir des del cap de Creus. A partir d'aquí, vaig anar fins a Sort, Irun, Vigo i Finisterre. Després vaig baixar, passant per Salamanca i Huelva, per acabar pujant per Múrcia, València, Barcelona i fins a casa», recorda. Tot aquest recorregut el va viure Sabatés amb poc més que un sac de dormir i una tenda de campanya «que ni tan sols vaig acabar muntant», excepte un dia on la pluja i els elements van obligar el gironí a allotjar-se en un alberg «almenys per eixugar la roba». Una parada de bus, davant una església, un rentador de cotxes abandonat, un parc, al costat d'una quadra de cavalls o el porxo d'una guingueta van ser els allotjaments on va passar les nits al ras l'expilot durant les gairebé dues setmanes d'odissea.

«Va ser una experiència molt maca i dura. No vaig deixar la moto sola en cap moment. Penso que és un record que et marca i guardes per a tota la vida», confessa Sabatés, que no va poder eludir els problemes mecànics en aquest trajecte. Una avaria en el carburador a Astúries el va obligar a fer una aturada tècnica a Gijón, on un mecànic local li va reparar gratuïtament per ajudar-lo en la seva aventura. Un reconeixement que no quedaria aquí.

Amics, coneguts i saludats

Una Piaggio Vespa 200 de l'any 1990 és un model de moto que estèticament no sol anar carregada amb alforges i gaire equipatge. Una imatge on es va mostrar Sabatés per molts pobles i ciutats espanyoles, destacant als semàfors, i rebent tota mena de preguntes i ànims durant el seu pas pels nuclis urbans. Per exemple, el gironí va aturar-se a esmorzar amb un grup de motoristes que anaven cap als Pics d'Europa i, casualment, van identificar el comentari d'un conegut seu en una comunitat motorista a les xarxes socials. «Em van reconèixer de seguida», recorda.

D'altra banda, la ruta completa es va poder seguir en directe a través de WhatsApp. I és que abans d'emprendre el seu viatge, Sabatés va fer un grup amb més de cent vint persones, on va rebre l'ànim i l'escalfor d'amics, coneguts i saludats cada un dels dotze dies de trajecte. A més, cap al final de l'aventura, Sabatés es va endur una grata sorpresa a tocar de casa, ja que va ser rebut pel Club Vespa i Lambretta Girona, una acollida a la seva ciutat per enfilar els últims kilòmetres. Una recta final on Sabatés va travessar la línia de meta d'aquell repte personal que tenia pendent des de feia anys.