La Lliga manté els partits els dilluns i divendres malgrat el que diu el jutge

LaLliga va mostrar ahir la seva «absoluta disconformitat» amb el veredicte emès pel Jutjat de lo Mercantil núm. 2 de Madrid, que desestimava la sol·licitud d'aquest organisme per mantenir les mesures cautelars adoptades per l'Audiència Provincial de Madrid i així disputar partits tant de Primera com de Segona els dilluns i els divendres. LaLliga afegia que la sentència és «innòcua», per la qual cosa no renuncia a programar partits per a aquests dos dies. La patronal denunciava així mateix «la diferència de criteri, no només amb la resolució del Consell Superior d'Esports (CSD) del passat 16 d'octubre sinó, sobretot, amb l'assenyalat pel tribunal superior», quelcom que «sorprèn profundament».

És per això mateix, «atenent al que ja està resolt pel CSD i sent que cap veredicte judicial prohibeix la celebració dels partits els dilluns i els divendres», el que ha decidit LaLliga és «mantenir els horaris i les dates dels partits ja programats», per la qual cosa continua l'estira-i-arronsa entre aquest organisme i la Federació Espanyola.