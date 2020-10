Europa com a punt d'inflexió

El Barça rep aquesta nit (21 hores) el Ferencváros hongarès en l'estrena de l'equip de Ronald Koeman a la present edició de la Lliga de Campions. La primera oportunitat per invertir la tendència del conjunt blaugrana. L'equip ve d'arrencar la temporada amb alguns brots verds per a l'esperança, però just ara mateix cotitza a la baixa després de l'empat a casa amb el Sevilla i la derrota de dissabte al camp del Getafe.

La visita del Ferencváros es presenta com una nova prova per a la maduresa d'aquest Barça i el seu entrenador advertia ahir que no pensa deixar que la disputa del duel amb el Reial Madrid del proper cap de setmana condicioni aquest primer duel continental.

Tot i això, es preveu que el preparador faci algunes rotacions per mantenir fresca la plantilla davant tot el que ve, ja que la visita a Torí de la setmana vinent també es troba en un horitzó força proper. El porter Marc André Ter Stegen, els defenses Jordi Alba i Samuel Umtiti, i el migcampista Matheus Fernandes estan descartats per lesió. La més sensible és la d'Alba, ja que l'equip continua sense un recanvi de garanties a la banda esquerra de la defensa. De nou, l'opció de situar-hi Sergiño Dest a cama canviada i que Sergi Roberto ocupi la dreta sembla l'opció més probable, deixant Junior Firpo a la banqueta.

Gerard Piqué i Clement Lenglet tornaran a formar l'eix de la defensa. Al doble pivot, Koeman hi podria mantenir Frenkie de Jonh per donar descans a Sergio Busquets, cosa que obriria les portes de la titularitat a Miralem Pjanic. Per davant, Philippe Coutinho i Ansu Fati podrien tornar a l'onze en detriment de Pedri González i Ousmane Dembélé. El trident ofensiu el completaria, un partit més, Antoine Griezmann per la dreta, amb Leo Messi amb llibertat per tot el flanc d'atac com a fals nou.

Per la seva banda, el Ferencváros torna a la Lliga de Campions després de 25 anys d'absència i ho fa després de guanyar el Kisvarda (2-0) a la competició del seu país. L'equip més popular d'Hongria considera com a èxit el seu retorn a aquesta fase del futbol europeu després de la temporada de 1995-1996. L'escenari no li serà estrany a l'ucraïnès Szergei Rebrov, que va jugar diversos partits contra el Barça quan era jugador actiu en el Dinamo Kíev i fins i tot va marcar gols contra el quadre blaugrana el 1993 i 1997.