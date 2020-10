Destronar el totpoderós Bayern, la fita més difícil en una cursa d'obstacles

La Lliga de Campions 2020-2021 comença aquesta tarda amb el Bayern de Munic defensant títol i amb quatre equips espanyols, Reial Madrid, FC Barcelona, Atlètic de Madrid i Sevilla, tractant de recuperar el protagonisme perdut aquests últims anys en la màxima competició continental. No han passat ni dos mesos des que el conjunt bavarès es coronés a Lisboa, una corona guanyada amb prou autoritat i que va tornar el tron al futbol alemany set anys després. Sense gaire temps per a la pausa per les causes derivades de la pandèmia, 32 equips començaran la baralla per regnar en una fase de grups més comprimida en el temps i amb poc descans per als dubtes.

El Bayern encapçala la llista de favorits pel seu estat de forma i capacitat ofensiva. L'actual campió, a més, ha afegit algun reforç de qualitat per poder competir al màxim al campionat domèstic i alhora a Europa: Leroy Sané, el retorn de Douglas Costa o el migcampista català Marc Roca, que s'uneixen a la jove i alhora experta tropa de Hansi Flick, que manté el seu bloc campió, excepte Thiago Alcántara. El migcampista hispà-brasiler ha canviat d'aires i el seu nou destí és un altre ferm candidat com el Liverpool anglès, encara que està per veure com els de Juergen Klopp es refan de la baixa important de Virgil van Dijk en defensa.

Tot i això, els reds segueixen optant a tot pel seu joc elèctric liderat pel trident Salah-Firmino-Mané i són la principal opció d'una Premier que vol demostrar el seu potencial a Europa, l'escenari que se li ha entravessat a un City de nou incapaç d'aconseguir ni tan sols les semifinals i amb reforços com Ferran Torres, Aké i Rúben Dies per enfortir la defensa, la seva assignatura pendent. El Chelsea s'ha reforçat amb molt poder ofensiu (Werner, Ziyech i Havertz) per presentar una candidatura a la qual es vol unir l'irregular Manchester United d'Edinson Cavani, Bruno Fernandes i Paul Pogba.

El PSG, actual subcampió, voldrà demostrar que la seva última final no va ser casualitat i mirarà de nou de tenir el suport d'homes com Mbappé i Neymar per intentar regnar per fi, mentre que la Serie A torna a presentar la candidatura d'un Juventus que des que va apostar per Cristiano Ronaldo tampoc ha passat de quarts i que té Andrea Pirlo a la banqueta. A partir d'aquí, molts equips que volen ser revelació com l'Atalanta o el Leipzig, protagonistes de la temporada passada.



El paper del futbol espanyol

Després de dominar el torneig durant els últims anys, el futbol espanyol afronta un nou examen per determinar com es troba de salut davant els millors equips d'Europa. Ho farà després que en l'anterior edició cap representant aconseguís atrapar les semifinals, amb Barça i Atlètic eliminats per Bayern i Leipzig en quarts, respectivament, i amb Reial Madrid i València caient a vuitens per City i Atalanta. El conjunt madridista, el blaugrana i el matalasser repeteixen. Se'ls uneix el Sevilla, l'equip que va salvar l'honor amb la conquesa de la Lliga Europa, i que va barallar la Supercopa continental amb el totpoderós Bayern.

Tots ells entren també com a aspirants a arribar lluny, encara que en primer lloc els tocarà superar una fase de grups amb reptes i, potser, amb un xic més de dificultat per al Reial Madrid, que no sembla arribar amb les millors sensacions.