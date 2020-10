Sense descans per a l'Spar Girona

Set partits en vint dies. La victòria de diumenge contra el Casademont Saragossa, amb l'enlluernador debut de Chelsea Gray, va ser l'estrena d'una autèntica marató de partits que continuarà aquest vespre a Tenerife, a les 21.00 contra el Ciudad de La Laguna, i acabarà el divendres 6 de novembre a Fontajau davant l'Ensino Lugo. Entre els sets partits, una cita clau: l'eliminatòria d'Eurolliga contra el Sepsi romanès a Turquia, que obligarà les gironines a estar quatre dies tancades a la bombolla que la FIFA muntarà a Ízmit. «Són moments on l'equip ha d'estar preparat, més enllà de si el calendari és molt dur o no, l'equip ha d'agafar l'hàbit i la rutina de treball amb partit cada tres o quatre dies màxim amb l'afegit de viatges llargs, com aquest a les Illes Canàries, que et deixen amb menys temps per treballar», assegurava ahir Èric Surís, tècnic de l'Spar Girona, després del darrer entrenament a Fontajau.

«És un equip molt reforçat, la temporada ja va ser un os, i aquesta temporada encara s'han reforçat molt bé amb jugadores molt físiques que les han convertit en un bloc molt perillós, sobretot a la seva pista», va dir Surís sobre el partit d'aquest vespre a Canàries contra un Ciudad de La Laguna que ha aconseguit quatre victòries en les cinc primeres jornades de lliga i que compta amb jugadores de molta capacitat anotadora (Atkinson, Taylor, Nogic..) i amb una base amb moltes hores de vol a la lliga, Gaby Ocete.

A la tornada de Tenerife, l'equip gironí només tindrà un dia de marge per preparar una cita tan destacada com la visita a Fontajau del València de la bescanonina Queralt Casas del dissabte a la tarda (19.00). Un partit, contra un dels líders invictes de la Lliga igualat amb Girona i Salamanca, que s'ha avançat un dia perquè diumenge l'Uni ja ha de viatjar a Turquia on tots els equips han d'arribar a la bombolla d'Ízmit amb molt marge respecte a la disputa de la prèvia de l'Eurolliga del dimecres vinent contra el Sepsi romanès. L'altra la jugaran les amfitriones de l'Izmit Belediyespor contra el Miskolc hongarès.

Així, just en una setmana, entre avui i dimecres vinent, l'Uni té dos viatges llargs (Canàries i Turquia) i tres partits claus: visitar la complicada pista del Ciudad de La Laguna; rebre a Fontajau un València que aspira a ser l'alternativa als dos grans; i jugar-se el futur europeu contra el Sepsi.

De tornada a Turquia, el panorama, almenys pel que fa als dies descans, tampoc millora perquè l'equip arribarà a Girona el dijous i el dissabte juga el derbi contra el Cadí a la Seu; el dimarts següent visita la pista del Bembibre i tanca aquests vint dies frenètics rebent l'Ensino Lugo a Fontajau en una jornada avançada al divendres 6 de novembre per les finestres FIBA.