El Barça de bàsquet té una revàlida contra el Guipúscoa al Palau

El Barça, ferit després de la dolorosa derrota contra el Baskonia (82-71), rep aquesta tarda (19.00 hores) la visita de l'Acunsa Guipúscoa Basket, un partit ajornat de la quarta jornada de la Lliga Endesa en què Goliat intentarà redimir-se al Palau Blaugrana davant un David de la zona baixa de la classificació.

«Inacceptable». Així va qualificar el tècnic de l'equip blaugrana, Sarunas Jasikevicius, el partit de diumenge passat a Vitòria, on un dels favorits al títol va sumar la primera derrota del curs en la competició domèstica. «Hem deixat ficar 63 punts per errors propis, una xifra que no havia vist en la meva carrera com a entrenador», va lamentar el lituà, molt crític amb els seus jugadors en la roda de premsa posterior al partit. El tècnic ja havia avisat que el seu equip no estava fi, especialment en l'aspecte mental.