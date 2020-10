Vilatenim dona el tret de sortida al nou curs amb un derbi inèdit

La Tercera Divisió no podria donar el tret de sortida de la millor manera per l'aficionat gironí. Avui a dos quarts de cinc de la tarda el Municipal de Vilatenim albergarà el duel entre el Figueres i, el nouvingut a la categoria, Girona B.

Els figuerencs s'estrenen a casa després de finalitzar el curs passat en 14a posició. L'entrenador empordanès Javi Salamero creu que «serà un partit molt igualat perquè ambdós conjunts voldrem aconseguir la victòria». A més afegeix que «serà un partit maco per l'aficionat gironí que li agradi el futbol territorial». Per a l'inici de Lliga, Salamero podrà comptar amb tota la plantilla.

Per la seva banda, el Girona B, ve de dominar la Primera Catalana de cap a peus. Van finalitzar el curs com a primers amb seixanta-dos punts on només van deixar-ne escapar quatre. L'entrenador del filial del Girona Àxel Vizuete es mostra «molt feliç per poder dirigir l'equip en el primer partit a Tercera Divisió de la seva història». A més, Vizuete destaca que «l'estrena sigui contra un rival gironí com el Figueres». Per visitar Vilatenim l'entrenador blanc-i-vermell no podrà comptar amb Pau resta, Adrià Gener i Naranjo.