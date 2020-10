Victòries de l'Andorra i el Manresa; i derrota del Joventut

Nova jornada de Lliga Endesa pel Manresa, el Morabanc Andorra i el Joventut. Els manresans es van endur la victòria (100-102) en la seva visita a la pista del Fuenlabrada en un partit marcat per l'alta puntuació i per l'igualtat; i ja sumen el mateix número de triomfs i desfetes, tres. Qui també va vèncer va ser l'Andorra a casa i després d'anar a la pròrroga. Els del principat es van desfer (87-82) del San Pablo de Burgos per també conrear les mateixes victòries i derrotes. Per últim, el Joventut, que visitava la pista de l'Iberostar Tenerife, va caure contra els canaris i sumen la segona desfeta.