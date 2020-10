Suspenen el Cornellà-Olot arran de diversos positius de COVID-19 als garrotxins

El partit corresponent a la primera jornada de Segona Divisió B entre olotins i el Cornellà que s'havia de disputar avui a les dotze del migdia al Camp Municipal de Cornellà de Llobretat es va suspendre ahir arran de la detecció de diversos positius per covid-19 entre la plantilla del conjunt garrotxí

El Jutge del Comitè de Competició de la Federació Espanyola va acordar ahir al vespre l'ajornament del partit després de rebre la comunicació per part de l'Olot on s'informava de l'existència de diversos positius confirmats per covid-19. El Comitè anunciava també que a partir d'ara, el cos tècnic i la plantilla garrotxina han de romandre en aïllament durant un període de deu dies.

L'enfrontament previst per a avui a Cornellà de Llobregat no se sap quan es podrà disputar. La fixació d'una nova data que permeti disputar anirà a càrrec de la Federació un cop els dos clubs s'hagin posat d'acord i hagin desparegut els positius. A més a més, caldrà veure si els olotins podran disputar el partit de la pròxima jornada contra el filial del Barça de diumenge 25 d'octubre a les cinc de la tarda al Camp Municipal d'Olot. El partit de l'Olot no és l'únic suspès d'aquesta jornada a Segona B. Tampoc es podran disputar pel mateix motiu els duels Ebro-SD Logronyès, Alcoià-Hèrcules, Múrcia-Granada B i Don Benito-Extremadura.

A la nit, Raúl Garrido va confirmar que els positius no eren cap membre del cos tècnic i que els afectats estaven bé. «Només és una pedra al camí», va dir.