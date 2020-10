OK Lliga Se suspèn el partit del Girona femení per COVID

El Girona CH femení va haver d'ajornar el seu partit davant l'Alcorcón, després que es confirmés un positiu per coronavirus a l'equip. Seguint el protocol, les jugadores, el cos tècnic i el júnior A s'han aïllat a l'espera de les proves PCR. L'equip ja no va viatjar cap a terres madrilenyes i caldrà veure quina és la situació per al pròxim partit, que serà diumenge vinent contra Las Rozas. El Girona CH femení ha perdut els tres primers partits de Lliga.