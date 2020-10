L'Spar Girona rep el Saragossa a Fontajau amb la novetat de Gray

El debut de la base nord-americana és un dels principals atractius per al partit d'aquest migdia a Fontajau. L'Uni buscarà la seva cinquena victòria contra un equip en construcció que va veure la llum a l'última jornada amb el primer triomf de la temporada.

L'Spar Girona espera continuar avançant amb pas ferm en aquest començament de curs. Aquest migdia rep la visita d'un necessitat Casademont Saragossa (12 h), que arriba amb confiança a Fontajau després d'haver aconseguit la primera victòria de la Lliga l'última jornada. Més fort se sent l'equip d'Èric Surís amb un quatre de quatre i la principal novetat de Chelsea Gray, el fitxatge estrella. «S'ha d'afrontar amb molt respecte, sobretot tenint en compte el potencial que té el rival. Està ple d'internacionals conegudes a totes les posicions. La confecció de la plantilla és nova i està en procés de construcció, però s'ha de tenir molt en compte per intentar desactivar els seus punts forts», avisava.

Com s'ha pogut fer des que va començar la temporada, l'Uni tindrà el suport de l'afició a Fontjau en «un partit molt atractiu». «El joc interior del Saragossa amb Gatling i Nicholls, que tenen potencial a dins, i, alhora, capacitat rebotejadora. Per fora també. Totes les jugadores tenen amenaça en el tir de tres, qualitat i físic. No podem menysprear-ne cap», va comentar Surís. Per al tècnic, poder comptar amb Gray serà un punt a favor: «Està a disposició i ha arribat amb moltes ganes. Li ha anat bé el descans després de l'NBA perquè van tenir molts partits seguits amb poc temps de recuperació. Molta gent del club la coneix i sap que ens transmetrà vitalitat, fent desbordar el talent que té a la pista cap a fora. És una jugadora que sense cap mena de dubte ens aportarà molt. A partir d'aquí, veurem quina és la seva progressió. Ho farà fàcil i és intel·ligent, però ha d'aterrar», explicava.