El Llagostera enceta el nou curs contra l'Andorra, un dels rivals més potents

Set mesos després el Municipal de Llagostera obrirà les portes (amb un 50% de la seva capacitat) perquè els aficionats blaugranes puguin fruir del primer partit d'una Lliga atípica. Els llagosterencs reben a les cinc de la tarda l'Andorra, un equip amb els objectius clars: pujar o pujar. «Tenen una superplantilla. Tenen els objectius clars, que són, ni més ni menys, assolir l'ascens al futbol professional», deia ahir Oriol Alsina. De fet, els del principat han incorporat dotze jugadors per intentar millorar la novena posició que van assolir el curs passat.

Els d'Oriol Alsina tornaran a competir a Lliga després de set mesos i d'una pretemporada llarga i dura on han hagut de disputar la final de la Copa Catalunya contra l'Hospitalet i una ronda de la Copa Federació enfrontant-se l'Ejea. «Estic convençut que haver disputat aquests dos duels ens passarà factura. Però també he de dir que vam jugar-los perquè vam voler», comentava un Alsina que qualificava la pretemporada de «bona on hem anat de menys a més». Tot i la presumible superioritat dels tricolors, els blaugranes tenen clar que una de les claus que pot equilibrar la balança és el fet de jugar a casa, ja que perquè un equip esgarrapi punts del Municipal ha de suar sang. «Ja vam demostrar la temporada passada que al nostre camp ens fem molt més forts. A més poder tenir públic ens anirà molt bé», comentava l'entrenador del Llagostera.

Alsina per aquest partit no podrà comptar amb les baixes de l'argentí Santi Magallán, ja que «no es troba al 100%» i del lateral David Bigas que de moment tindrà fitxa del filial perquè pugui anar agafant rodatge després de deixar enrere la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada.