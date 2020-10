El Girona paga els nervis del debut i perd a Igualada en l'estrena a Primera Nacional

Els nervis del primer dia van passar factura i el Girona no va poder començar amb bon peu l'estrena a Primera Nacional. Tot era nou per a les gironines, que encaraven amb la màxima ambició el seu primer partit a la tercera categoria estatal. Tanmateix, el neguit els va jugar una mala passada a la primera part. Dues errades en tres minuts van permetre a l'Igualada avançar-se gràcies a dos gols de Perlaza que deixaven el partit molt coll amunt per a les d'Eduard Sanmartín i Marc Quer. Tanmateix, una diana de Núria Llop al llindar de la mitja part va posar el Girona al partit. El gol va esperonar les gironines, que, a la represa, van dominar i tenir més possessió, però les ocasions no van arribar i el marcador no es va moure.