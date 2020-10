Gerard Piqué i Shakira no es perden l'estrena de l'Andorra a Llagostera

Hi havia ganes de tornar a veure futbol, set mesos després de deixar orfe de partits de lliga el Municipal. El Llagostera, com la resta de camps catalans de Segona B i Tercera, va obrir la instal·lació al públic amb l'aforament reduït al 50%, i la imatge va ser més que acceptable, fins i tot es podria atrevir a dir que hi havia més afluència que en algun dels duels de la temporada passada. Entre tots aquests seguidors hi va destacar la presència d'una personalitat molt coneguda en el món del futbol: la del president de l'Andorra i jugador del FC Barcelona Gerard Piqué. El central català, però, no hi va acudir sol, sinó que ho va fer juntament amb la seva cèlebre dona, la cantant Shakira, i els seus dos fills, Sasha i Milan. Aquesta presència, inesperada, fins i tot va sorprendre la presidenta del Llagostera, Isabel Tarragó, que al final del partit deia que «veure Piqué i la seva dona al Municipal ens ha sorprès. No pel fet de ser qui sigui, ja que és el president dels andorrans i podia venir, sinó perquè no en teníem cap mena de constància». Sorpresa a banda, la dirigent del club gironí va afirmar que «per entrar no van haver de pagar. Però no només ells, sinó tots els membres directius de l'Andorra». A més, Tarragó es va mostrar contenta amb l'aparició del jugador català. «Crec que per a nosaltres és bo que hagi vingut», va afegir.

Piqué va arribar als cinc minuts del tret de sortida del partit i es va col·locar a prop dels vestidors del camp blaugrana, en un fons, apartat dels aficionats, i va estar durant els noranta minuts del partit pendent del joc del club que presideix. Excepte a la mitja part, que es va deixar veure realitzant xuts amb els seus fills i es va deixar fotografiar per diversos aficionats sempre respectant la distància de seguretat per prevenir el virus.