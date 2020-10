Un futbolista mossega un porter en un partit de la segona francesa

Ousseynou Thioune, futbolista del Sochaux, de la segona divisió francesa, va mossegar ahir el porter del Valenciennes, Jerôme Prior, durant el matx que va enfrontar dissabte els dos equips. El partit va acabar amb empat a zero i va tenir molta tensió, ja que hi va haver un total de 44 faltes (22 per cada equip). Després del xiulet final, els jugadors de tots dos equips no es van retirar als vestidors i van començar a discutir i empènyer-se. Les imatges de televisió mostren com Thioune s'acosta molt a Prior, que estava aliè a la picabaralla, i sembla que li vol dir alguna cosa a l'orella. Poc després, Prior empeny amb força Thioune per treure-se'l de sobre, i comença a queixar-se que ha estat mossegat, mentre s'assenyala una marca amb sang a la galta, apreciable a les imatges. «Era als vestidors i no ho he vist. Jerôme té una queixalada a la galta», va dir el tècnic del Valenciennes, Olivier Guégan.