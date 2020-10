La dura realitat de la LEB Or

El Bàsquet Girona ja sap el pa que es dona a la LEB Or. L'estrena dels gironins va acabar amb ­derrota a Fontajau contra un Alacant intens i ple de jugadors experimentats que va clavar un parell de plantofades a l'equip de Carles Marco, que va començar a jugar amb la mateixa calma com si el d'ahir fos un partit de pretemporada davant un rival de LEB Plata al qual, més tard o més d'hora, acabaria passant per sobre. Els alacantins van anar gairebé sempre per davant (amb màximes de 12 punts en el segon quart) i, sobrats d'ofici, no es van posar nerviosos quan els gironins, defensant bé i amb un bon bàsquet, van remuntar arribant a un final ajustat. Un triple d'Albert Sàbat a mig minut per acabar semblava que deixava marge per adornar la reacció amb una victòria (77-79), però entre Galan i Llompart van acabar de lligar el partit per als visitants davant uns 700 espectadors a Fontajau, inclòs el president Marc Gasol (79-83).

La posada en escena del partit va ser una lliçó pràctica de l'Alacant sobre què és la LEB Or. Els gironins es van trobar al davant d'un equip molt intens al darrere i ple, molt ple, de jugadors amb un full de serveis carregat d'hores i més hores de vol en la categoria. Pedro Llompart, Txemi Urtasun, o el nord-americà Justin Pitts, amb l'ajuda d'interiors molt físics, van despertar, de cop, el Bàsquet Girona del dolç somni d'una pretemporada amb cinc victòries en cinc jornades.

Els gironins tot just estaven entrant a la pista i Llompart ja els havia clavat nou punts: 6-15. I després de Llompart, va arribar el torn d'Urtasun, que, ja en el segon quart, va situar l'Alacant per primer cop amb més de 10 de marge en el marcador. Un 19-33 que, poc després, es va convertir amb un triple de Pitts en el que seria la màxima diferència dels visitants en tot el partit: 21-33. Dotze punts que semblaven presagiar una dura estrena gironina a la categoria. I aquí va aparèixer el caràcter. Primer el d'Àlex Llorca, que, amb cinc punts seguits, va treure pressió al moment d'angoixa que travessava l'equip de Carles Marco. I a partir d'aquest moment, collant més en defensa per poder córrer, el Bàsquet Girona va anar donant-li la volta al partit fins a posar-se per davant amb un bàsquet després de pilota recuperada de Gerard Sevillano (40-39). Al descans, l'Alacant guanyava 42-44, gràcies a un triple de Justin Pitts (14 punts al descans), però la derrota per només dos punts era una gran notícia per al Bàsquet Girona després de com havia començat el partit.

L'esforç per no marxar del partit havia deixat el Girona amb la factura de les tres de Rozitis abans del descans i, només de començar el tercer quart, s'hi va afegir també la tercera de Schatenaar. L'Alacant ho va intentar aprofitar entrant més pilotes als seus interiors, els físics Zohore i Gjuroski, però va tornar a ser el veterà Urtasun qui va obrir de nou una mica de forat amb un triple (44-51). Era un altre moment per a gent de caràcter i aquí Logan, debutant a la categoria, es va demostrar amb cinc punts seguits com un dels puntals del vestidor; i Gerard Sevillano, amb dues cistelles consecutives i llançant-se per terra en la penúltima defensa gironina del quart que va acabar amb l'Alacant esgotant la possessió. Semblava que el 58-60 seria una bona manera d'acabar el tercer quart, però Justin Pitts, un altre cop Pitts, va clavar un triple des de la seva pista en el darrer segon. Cinc punts per sota i un quart per jugar-se.

Cinc punts que, de cop, es van eixugar just quan faltaven cinc minuts per al final amb un triple de Schaftenaar i un bàsquet, ja habitual, de Sevillano després de pilota recuperada (68-68). Els gironins tenien problemes per aturat Pitts, sis punts seguits (73-76), però la cinquena falta del nord-americà va ser una patacada per als alacantins a menys de tres minuts. Amb experiència per donar i per vendre, l'equip que entrena l'exbase Pedro Rivero va buscar anar sovint a la línia de tirs lliures per continuar sumant. El 74-79, després d'un bàsquet de Gjuroski, va ser la porta d'entrada a uns moments de nervis, errades i dues faltes en atac (una de Busquets i la següent de Galán), que no van permetre moure el marcador fins al triple rebent i tirant d'Albert Sàbat a 40 segons del final: 77-79. Un final a cara o creu que va caure del costat de l'Alacant amb un bàsquet de Galán després d'una assistència de Llompart (77-81 que acabarien sent 77-83 amb dos tirs lliures més de Llompart ja al final).