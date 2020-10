La dupla Fortuny-Jiménez, campions del dissetè Ral·li Costa Brava Històric

La dupla de l'escuderia Lancia Beta Coupé, formada per Carles Fortuny i Carles Jiménez, es va proclamar guanyadora de la 17a edició del Ral·li Costa Brava Històric en una última jornada amb onze trams i gairebé 500 quilòmetres de rutòmetre. En l'etapa pròleg, celebrada el darrer dijous, la parella va reafirmar-se com a favorita després de tancar el top 10. Divendres van millorar la marca del dia anterior, oferint, al públic, un recital de regularitat que els va permetre assolir el lideratge de la classificació. Des de llavors i durant la segona meitat de la prova, l'experimentada dupla va incrementar, segon a segon, el seu avantatge respecte dels seus rivals fins a situar-se a una distància inassolible per a la resta.

La segona posició va ser per a la parella formada entre Josep Maria Vidal i Dani Robledillo, d'Autobianchi A112 Abarth; la tercera, per a Edu Poveda i Joan Jordan, que corrien amb un Volkswagen Golf GTI.



Motos clàssiques

Raimon Grifols i David Grifols van ser els vencedors de la prova de motos clàssiques. Corrien per l'equip Vilajuïga Rally Team.