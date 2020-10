Chelsea Gray i Laia Palau ja decideixen partits juntes

Laia Palau i Chelsa Gray. Tenir jugadores com elles és una assegurança de vida per a qualsevol equip que hagi de jugar un final de partit igualat. I l'Spar Girona té la sort de comptar amb totes dues que han estat determinants per acabar decantant un igualat partit contra el Casademont Saragossa davant més d'un miler d'espectadors a Fontajau (68-60). La cinquena victòria en cinc partits de l'Spar Girona en aquesta lliga ha arribat en un partit que, condicionat pel seu poc encert en atac, anava pel camí d'ennuegar-se a les gironines. Un triple de Tylor Wurz ha posat les aragoneses quatre punts per sobre en el marcador (50-54 a set minuts pel final). I aquí ha estat quan Chelsea Gray ha dit prou. En el dia de la seva estrena, l'escorta nord-americana ha demostrat perquè és una de les millores jugadores del món i, com qui no vol la cosa, amb sensació de gran suficiència, s'ha carregat l'equip a les espatlles. Entre ella i Palau, han anotat 14 dels 18 punts de l'Uni en el que quedava de partit en la que estat el primer regal de Chelsea Gray als aficionats gironins. En vindran molts més. De moment, avui victòria per 68-60.

Llàstima. Ha estat la paraula més utilitzada a Fontajau durant la primera meitat. Amb l'arribada de Gray per associar-se a Palau, Eldebrink o Vasic, l'Uni té molt talent per passar la pilota. Les assistències de fantasia seran una constant però això és bàsquet, i cal acabar ficant la pilota a dins de la cistella. La manca d'encert ha impedit a les gironines doblegar abans del descans un Casademont Saragossa que, fent-se fort a dins amb la corpulent Gatling (10 punts en els dos primers quarts), ha sabut sobreviure als pocs moment d'anotació costant de les gironines: 25-18 amb Sonja Vasic.

Les primeres assistències "marca de la casa" de Chelsea Gray han despertat els primers "ohs" del públic i les cares de frustració de companyes, com Resingerova, que no han demostrat tenir les mans tan ràpides com el cervell de la nord-americana per acabar bé les jugades. Tot arribarà. Però, mentrestant, i amb els àrbitres traient de polleguera la parròquia local pels divergents criteris amb els 2+1, el Casademont Saragossa s'ha plantat al descans guanyant de dos punts (29-31, amb un bàsquet final de la belga Vanloo).

Més defensa i més pilotes interiors a Reingerova. Aquesta és la recepta de Surís quan, a l'inici del segons quart, semblava que el partit se li indigestava al seu equip (33-39). I, d¡entrada, ha semblat que li anava a funcionar. Les gironines han secat l'atac aragonès durant uns minuts i la pivot txeca s'han enfilat ràpidament fins als 18 punts. Però, continuava faltant més encert i, per contra el Saragossa ha sabut trobar el camí de la línia de tirs lliures per acabar el tercer quart encara per davant (47-49).

Un triple de Tylor Wurz ha acabat d'encendre les alarmes (50-54). A set minuts pel final, Surís ha posat juntes a Palau i Gray i la nord-americana ha agafat la responsabilitat anotant cinc punts amb aparent facilitat. Després li ha tocat el torn a Palau: assistència a Reisingerova i quatre punts seguits: 61-56. Un bàsquet de Gatling ha frenat una mica l'eufòria de Fontajau, però ja s'havia animat i amb dos tirs lliures i una nova entrada de pura classe ha posat 7 punts de diferència en el marcador a un minut per acabar. Al final, 68-60.