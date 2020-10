El Bordils salva un punt a casa contra el Teucro i continua sense guanyar

El Bordils va esgarrapar un altre punt després d'empatar a 25 contra el Teucro, un dels rivals directes dels gironins a Lliga. L'inici del duel va ser igualat, tal com va presuposar Pau Campos. Tot i això, els locals van poder posar-se per davant amb una renda de 4 gols (6-2). Un miratge, ja que els visitants van despertar per dir la seva i van dominar el marcador a la mitja part (11-13). La represa més del mateix. Igualtat com a bandera. El jugador local Esteve Ferrer a falta de cinquanta segons va marcar el gol de l'empat definitiu.

Guanyar o guanyar. Aquesta era la premissa de l'entrenador del Bordils Pau Campos als seus jugadors. Per fer-ho possible, però, havien de superar un rival, el Teucro, en una situació idèntica a la dels gironins. L'inici va ser una consecució de cops. Ara atacava el Bordils i ara el Teucro. Això sí, sense poder materialitzar cap ocasió i sumar algun gol en el marcador. Els locals van poder trencar aquesta tònica i es van posar per davant en el marcador. Només era el principi. El Teucro va despertar i va començar a anotar gols per posar-se per davant. Durant un final agònic Ferrer va poder donar un punt a un Bordils que continua sense guanyar i se situa vuitè amb dos punts. Diumenge vinent a les 12 del migdia visitaran el segon classificat de la Lliga, el Burgos.