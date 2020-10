El Bàsquet Girona comença un camí «ple d'il·lusió» a la Lliga LEB Or

Debut la LEB Or L'equip que entrena Carlos Marco s'enfronta aquesta tarda a l'Alacant a Fontajau, en un partit que tindrà públic. «Hem de ser el màxim competitius possible, intentant gaudir, però donant-ho tot durant tot el partit com si fos l'últim», assegurava l'entrenador.

Després d'una posada a punt d'excel·lent i d'enllestir tots els preparatius per encabir l'afició a Fontajau, el Bàsquet Girona comença avui el seu camí a la LEB Or. Aquesta tarda es veurà les cares amb l'Alacant (18.00h). Una primera prova exigent, però que afronta amb confiança, havent estrenat el seu palmarès amb la Lliga Catalana LEB Or. «Tenim moltes ganes de començar i fer-ho bé a Fontajau. Ens fa molta il·lusió. Això farà que ens oblidem una mica contra qui juguem perquè sabem que serà un partit molt complicat. Ens enfrontem a un rival que l'any passat va fer-ho molt bé i té una de les millors plantilles de la Lliga amb jugadors plens d'experiència i talent», assegurava Carles Marco.

L'entrenador va insistir molt en el perill de l'Alacant durant la prèvia. «Ha canviat una mica la seva composició. L'any passat tenien un jugador d'interior amb molta incidència en el seu joc, mentre que aquest tenen una plantilla més àmplia i complerta amb més veterania. Tenen la focalització en molts jugadors com, per exemple, el saber fer de Llompart o la suma de Txemi Urtasun, un dels més talentosos de la Lliga. És un equip molt compensat», comentava. Caldrà que els gironins esitguin atents: «Pensem a fer-ho el millor possible contra un molt bon rival. Hem de ser el màxim competitius possible a cada partit, intentant disfrutar però donant-ho tot durant els 40 minuts. Hem d'esforçar-nos tant com puguem, pensant que és el primer partit i l'últim. Cal ser competitius sempre. Aquest ha de ser el repte». En aquest sentit, Marco agafa l'exemple del mateix Alacant que «s'ho va plantejar així el curs passat, li va sortir bé, i nosaltres hem d'estar en la mateixa dinàmica».

Tenint en compte l'evolució de la pandèmia i les mesures restrictives que ha aplicat la Generalitat, el Bàsquet Girona pot estar content de poder jugar al costat de la seva afició. Per garantir la seguretat de tothom, el club ha elaborat un estricte protocol que permetrà accedir a Fontajau amb tranquil·litat i gaudir del duel. «Valoro molt l'esforç del club i tothom que ha estat treballant perquè hi pugui haver públic. Soc conscient de la dificultat que hi ha aquests moments i s'ha pensat fins a l'últim detall. Esperem que ens animin perquè és fantàstic que tinguem a molta, no tota, de la nostra gent. El seu escalf serà important perquè segur que tindrem moments de dificultat», explicava el tècnic. A més, va destacar que desitja poder «anar jugant, més enllà del primer partit».

El capità Albert Sàbat també va manifestar-se i va dir que «tenim un grup molt treballador amb ganes de fer les coses bé». «La idea és arribar als partits amb bones condicions, sent competitius i amb possibilitats de guanyar-los tots. Tenim moltes ganes de rebre el suport de l'afició i poder-los donar tot el nostre esforç a la pista».