El Barça es posa el xip europeu

La nova edició de la Lliga de Campions irromp en la temporada, temorosa per l'amenaça de la segona onada del coronavirus, mediatitzada per la intimidació que provoca la pandèmia i amb la incertesa d'arribar a la meta d'Istanbul amb certa normalitat el proper 29 de maig com està previst. Amb el Bayern com a rival a batre tot està en l'aire. La pilota comença a rodar demà, amb el virus en expansió altra vegada i afectats que creixen cada dia. Al món, en l'esport i en el futbol. En la jornada inaugural el Barça, que després de perdre a Getafe ja s'ha posat de nou el xip europeu, rebrà el Ferencváros a porta tancada al Camp Nou (demà, 21.00).

Sense temps per oblidar la derrota de dissabte al Coliseum Alfonso Pérez, i a les portes del clàssic de dissabte contra el Madrid, els blaugranes tornen a la Champions. Una competició que el curs passat va acabar en malson després del 2-8 dels quarts de final contra el Bayern a Lisboa. A més, el club continua sumant polèmiques. Ara ha trascendit que els jugadors van enviar un burofax al club rebutjant la segona rebaixa de sous que els havien plantejat. Segons Catalunya Ràdio, només Ter Stegen, De Jong i Lenglet haurien decidit no donar suport a la resta de la plantilla i no haurien signat el comunicat.

El poc alleujament concedit per la situació de la pandèmia ha estat aprofitat perquè la societat intenti treure el cap a una relativa normalitat. També la competició, que ha previst amb optimisme el desenvolupament del torneig i que ha projectat aquesta 66a edició sota els paràmetres habituals, amb partits a anada i tornada i amb la idea d'albergar gradualment espectadors en els recintes. Mentre es pugui.

De fet, l'Estadi Olímpic Ataturk recupera la condició de seu per a la final tal com estava previst per al passat curs i que la pandèmia li va prendre. El món es va confinar i el tram últim de la Champions es va disputar precipitadament. Com es va poder. De qualsevol manera. En una seu fixa per a les eliminatòries pendents i a partit únic tots els duels. I es va acabar.

Amb la fe en què el progrés acabi per acabar amb el virus a temps, la Lliga de Campions es disposa a caminar com un argument més de certa normalitat en el món. Mentre creixen de nou els afectats i no desapareix la por. Els anuncis per casos de coronavirus són un degoteig incessant en les lligues europees. Hi ha notícies d'infectats en la Sèrie A, també en a Lliga espanyola, en la Ligue 1 de França i en la Premier. En els grans tornejos de el Vell Continent. La normalitat segueix distanciada. Amb aquests condicionants comença a rodar demà la pilota. Amb trenta-dos integrants en el cartell del torneig de la fase de grups. Quatre d'ells debutants: l'Stade Rennes francès, l'Istanbul Basaksehir turc, el Krasnodar rus i el Midtjylland danès.

Quatre representants tenen la lliga espanyola (Barcelona, R. Madrid, Atlètic Madrid i Sevilla), Anglaterra (Liverpool, Chelsea, Manchester City i Manchester United), Itàlia (Juventus, Inter, Atalanta i Lazio) i Alemanya (Bayern Munic, Leipzig, Borussia Dortmund i Borussia Monchengladbach), les lligues més potents. Tres són de França (París Saint Germain, Marsella i Rennes) i de Rússia (Zenit, Lokomotiv i Krasnodar).