El Barça cau al parany del Getafe i encaixa la primera derrota del curs

El Barcelona es va estavellar contra el parany tàctic de José Bordalás i va perdre 1-0 davant el Getafe. Els madrilenys van triomfar amb el plantejament d'un entrenador que va aconseguir anul·lar el conjunt blaugrana amb un entramat defensiu gairebé inexpugnable coronat amb el gol de penal de Jaume Mata.

Com gairebé sempre, el Getafe es va presentar com un equip incòmode que martiritza sense pietat en cada acció als seus rivals. I més després de perdre 3-0 davant la Reial Societat la passada jornada, amb l'orgull ferit per rebre tants gols quan acostuma a no encaixar tot just. El Barça va despertar davant el pitjor Getafe possible durant la primera mitja hora, en què no va poder respirar per la pressió asfixiant dels de José Bordalás. En aquests trenta minuts, el Barcelona amb prou feines va poder subjectar la pilota. Menys encara, trobar buits per sortir al contraatac. Sempre hi havia algun jugador del Getafe assetjant els seus rivals, sense temps per pensar i donar sortida a la verticalitat que anhela Koeman. Tret d'un xut al pal de Messi, el quadre blaugrana va presentar cap versió de la millor part del seu currículum.

Mentre el Barcelona aconseguia fer-se amb el control, el Getafe va aconseguir, gràcies a les filtracions i als moviments del Cucho, generar perill amb robatoris ràpids i punxades directes. En una d'aquestes, el colombià va cedir una bona passada a Maksimovic que va acabar al cos de Neto després d'un xut enverinat del serbi des de dins de l'àrea.

Va ser la millor ocasió per als homes de Bordalás, que, cansats, van cedir el domini al Barcelona en l'últim quart d'hora de l'acte inicial. Aquí va tornar a aparèixer Pedri per demostrar que la seva incidència en el colpeig de Messi al pal no va ser un acte aïllat. El migcampista va prendre els comandaments i va començar a exhibir-se amb desimboltura i la senzillesa pròpia d'un jugador ja madur. Griezmann va tenir la més clara però va enviar la pilota a la graderia amb un xut quan estava davant de la porteria.

A la represa el guió va tornar al de l'inici, amb el Getafe altra vegada amb aire i forces per emprenyar el Barcelona a la sortida de la pilota. Ho va aconseguir i, al contrari que en la primera mitja hora, va aconseguir el seu premi gràcies a un penal de De Jong sobre Djené que no va fallar Mata. Amb l'1-0, Koeman va moure la banqueta i va treure al camp els dos sacrificats a l'inici: Ansu Fati i Coutinho. Per davant, els dos tenien la difícil missió d'obrir a una de les millors defenses del campionat que creix quan juga amb avantatge al marcador. En aquest estat, el Getafe és un expert en l'art de la picardia, de dominar els temps i fer que el rellotge corri sempre a favor seu. Va ser impossible. El travesser va evitar l'empat en l'afegit però poc abans també escopit el segon gol del Getafe.