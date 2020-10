El sempre exigent Getafe examina l'estat del nou Barça de Koeman

Després d'una arrencada prometedora en els seus dos primers partits de Lliga, guanyant amb solvència el Vila-real (4-0) i el Celta (3-0), l'ensopegada davant el Sevilla al Camp Nou (1-1) de fa dues setmanes va instal·lar els primers dubtes al voltant del nou Barcelona que lidera Ronald Koeman des de la banqueta. La visita d'avui al sempre complicat camp del Getafe (21.00, Movistar) es converteix en una oportunitat per intentar refer-se de l'últim accident i seguir sumant arguments per a l'optimisme.

Jugarà el Barça després de recuperar els seus internacionals només 48 hores abans de la cita, per la qual cosa Koeman no ha pogut preparar a consciència el duel contra l'equip madrileny, que suma sis punts de sis possibles a casa aquesta temporada. Per aquest partit, el porter Marc-André ter Stegen i els defenses Samuel Umtiti i Jordi Alba són baixa per lesió, mentre que el lateral esquerre Junior Firpo és dubte i no serà fins a última hora que se sabrà si pot o no tenir minuts al Coliseum Alfonso Pérez.

Amb Alba fora de joc després de fer-se mal contra el Sevilla, si finalment Junior no es recupera a temps i està descartat, Koeman haurà de recórrer a Sergiño Dest perquè, a cama canviada, ocupi una de les bandes de la defensa, mentre que Sergi Roberto tornaria a convertir-se en el lateral dret titular de l'equip.

Seguint en la defensa, i després de complir un partit de sanció per l'expulsió que va patir a Vigo, el francès Clement Lenglet recuperarà el seu lloc a l'eix al costat de Gerard Piqué en detriment del jove central uruguaià Ronald Araujo. I la resta de l'onze podria ser l'habitual, amb Sergio Busquets i Frenkie de Jong en el doble pivot, tres mitges puntes per davant (Leo Messi, Philippe Coutinho i Ansu Fati) i el francès Antoine Griezmann com a jugador més avançat. El gal, el rendiment del qual no ha sigut l'esperat sobretot a l'inici de curs, llançava un dard enverinat després d'un bon partit amb França explicant que allà el seu entrenador, Didier Deschamps, sí que el fa jugar en la seva posició. Koeman en va parlar ahir de tot això: «No cal discutir més d'aquest tema d'en Griezmann. L'entrenador mana i el jugador ha de treure el màxim rendiment. Si ho fa, no passa res i no hi ha cap problema».



L'estat del Getafe

El Getafe de Pepe Bordalás haurà de fer front al cansament de diversos dels seus internacionals, que han hagut de viatjar per afrontar compromisos amb les seves respectives seleccions. Tota la plantilla està disponible, però els uruguaians Mauro Arambarri i Damián Suárez venen d'un llarg periple, mentre que el català Marc Cucurella va tornar amb un cop al peu de la concentració amb Espanya sub-21, encara que sembla que podrà jugar.