Limitació d'aforament pels partits de Segona B i Tercera Divisió

Aquest cap de setmana, mentre un munt d'equips catalans es queden sense poder jugar els seus respectius partits, comença una temporada del tot atípica tant a Segona B com a Tercera. Totes dues categories s'escapen de les mesures impulsades des del Procicat i anunciades per la Federació Catalana de Futbol (FCF), que la nit del dijous al divendres es publicaven al DOGC i que han de servir per contenir el repunt de contagis del coronavirus. En un primer moment s'explicava que tots els partits inaugurals d'ambdues divisions se celebrarien sense públic a les graderies, decisió que es matisava ahir. Finalment, hi haurà limitació d'aforament. A cada instal·lació no s'hi podrà superar el cinquanta per cent de la seva capacitat.

La Segona B i la Tercera Divisió són d'àmbit estatal i, per tant, no depenen només de l'FCF. La resta de categories que hi ha per sota, així com també el futbol base i les competicions de futbol sala, han quedat suspeses un mínim de dues setmanes: entre el 16 i el 30 d'octubre. L'organisme no ho va confirmar fins ahir al matí, malgrat que el vespre del dijous encara deixava a l'aire la possibilitat que la pilota pogués rodar arreu, cosa que pràcticament ningú s'imaginava. Sí es jugarà a Segona B i Tercera, categories on hi ha representants gironins i alguns d'ells juguen a casa. El Llagostera rep l'Andorra demà (17 hores), mentre que Vilatenim acull el derbi entre el Figueres i el Girona B (16.30 hores). El club empordanès demana que els aficionats arribin amb una hora d'antelació. Banyoles, Peralada i Olot juguen a fora. Els dos últims, davant Santfeliuenc i Cornellà, respectivament, ho faran a porta tancada.