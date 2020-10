Javi Salamero: «M'agradaria fer una de les temporades històriques del Figueres»

Comença el curs amb l'equip des del primer moment. Com ha estat la pretemporada?

Estic molt content de com hem treballat i que ho hàgim pogut fer des de bon començament amb el bloc. Estem tots junts a la recerca de l'estat òptim per poder competir al millor nivell i considero que els resultats que hem tingut a la pretemporada demostren que es veu un equip sòlid defensivament, aplicat tàcticament, amb bones dosis de qualitat i amb un ànim que està fora de dubtes. Valoro la pretemporada molt positivament. Després de tants mesos sense competir, estem com bojos per començar la lliga amb bon peu.

Continua bona part del bloc i arriben noms propis. Satisfet amb com ha quedat la plantilla?

Sí. Crec que el disseny de la plantilla és excel·lent. Hem aconseguit jugadors contrastats a Segona B i Tercera. També tenim talent, joventut, velocitat i saber estar. De la idea que teníem sobre el paper, el que hem aconseguit ha superat les nostres expectatives.

Com arriba l'equip al derbi de diumenge?

La màxima i única preocupació és recuperar als jugadors que tenen molèsties. Intentarem que els onze que surtin al camp en la primera jornada puguin defensar els interessos i les intencions de tots nosaltres. Estic convençut que el compromís serà ferm, la proposta de la nostra identitat serà evident i estarem a l'altura.

És un duel especial el d'aquest diumenge contra el Girona B?

Sí, perquè és el primer. Fa moltes setmanes que no competim i tinc ganes de guanyar, però no perquè sigui el Girona. M'és igual; si m'asseguren els tres punts, m'és indiferent. No sento res especial, més enllà que és la primera jornada. Aquesta temporada és curta, hem de començar amb bon peu i intentarem estar endollats per donar una bona imatge i sumar la victòria.

Com valora el format de competició que ens ha tocat viure?

Crec que el més important d'un full de ruta és no tenir-ne. El format és el que és i no l'hem de qüestionar, simplement treballar-hi. Hem de tenir clar que hem de prioritzar els resultats a curt termini, intentar començar bé, no deixar escapar punts a casa i després ja veurem. La posició a la taula és una conseqüència del que ets capaç de fer. Les meves pretensions no van més enllà de guanyar la primera jornada.

Confia en la regularitat del calendari?

La competició ja és així de per si. Un entrenador que pensi més enllà del setmana a setmana sap que no depèn d'ell. Ara, el més important és centrar-se en el pròxim partit. No anem més enllà. Si la competició ens porta als llocs capdavanters de la taula, no renunciarem, al contrari, competirem com animals.

Tots vam quedar amb ganes de desempatar el derbi a Peralada. Encara més derbis gironins aquest curs, com ho valora?

Molt positivament. Posa de manifest la bona salut del futbol gironí i crec que aquesta proximitat ens ajuda a tenir un punt competitiu extra. Personalment, també em vaig quedar amb les ganes d'aquest duel amb el Peralada, però tenim una nova temporada per poder jugar no només contra ells, sinó amb els altres.

Quins objectius es marca per aquesta temporada?

Personalment, m'agradaria quedar-me satisfet. L'any passat no vam començar bé i no vam acabar. De fet, l'any passat no vaig començar ni em van deixar acabar. No estic aquí per interessos propis, estic per satisfacció personal i aquesta implica fer un bon curs, que els futbolistes defensin les meves idees al màxim i es tradueixi en resultats. Si fas que em mulli, m'agradaria fer una de les temporades històriques del Figueres. Crec que la possibilitat de poder-nos plantejar arribar a la Segona B, d'on el club no hauria d'haver marxat mai, seria molt maca, i més si ho puc viure des de dins.