El Govern francès posa en dubte la sostenibilitat del negoci de Mediapro

La ministra francesa d'Esports, Roxanne Maracineanu, va qüestionar aquest divendres el model econòmic de l'empresa audiovisual espanyola Mediapro, que no ha pagat el segon termini del seu contracte de drets de televisió a la Lliga de futbol d'aquest país.

«És evident que amb aquestes quantitats, Mediapro estava obligada a comptar sobre la seva capacitat d'endeutament, ja que ni amb un milió d'abonats, o dos, o tres, anava a poder recuperar el que ha posat sobre la taula per a aquest campionat», va assenyalar la ministra en declaracions a la ràdio France Info sobre la companyia de Jaume Roures.Mediapro no ha pagat els 172 milions del segon termini d'aquesta temporada, després de demanar sense èxit a la Lliga de Futbol Professional francesa (LFP) una renegociació del contracte per la pandèmia.